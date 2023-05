Firmy z branży odpadowej często zwracają uwagę na kwestie niewiarygodności danych i brak pełnej cyfryzacji - mówił Leszek Wieciech, Senior Advisor, United Nations Global Compact Network Poland podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Leszek Wieciech, Senior Advisor, United Nations Global Compact Network Poland, fot. PTWP

Brak pełnej cyfryzacji w branży odpadowej

- W United Nations Global Compact Network Poland zajmujemy się w dużym stopniu przeciwdziałaniem szarej strefie i mamy też firmę z branży odpadowej, która jest członkiem naszego programu - mówił Leszek Wieciech, Senior Advisor, United Nations Global Compact Network Poland.

- Firmy z branży odpadowej często zwracają uwagę na kwestie niewiarygodności danych i brak pełnej cyfryzacji. Chociażby baza danych o odpadach i papierowe dokumenty potwierdzające recykling - według posiadanych przez administrację danych ilość recyklowanego szkła znakomicie przewyższa ilość całego szkła opakowaniowego wprowadzonego w Polsce na rynek - tłumaczył.

Nieprawidłowa klasyfikacja odpadów

- Na ten problem zwróciła również uwagę Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie NIK podkreślono, że z jednej strony jest problem z podmiotami gospodarującymi odpadami, ponieważ ma miejsce nieprawidłowa klasyfikacja odpadów, złe ewidencjonowanie, fałszowanie sprawozdawczości, ale z drugiej strony jest potężny problem po stronie administracji, która po pierwsze często bazuje na papierowych nieweryfikowalnych danych, a po drugie nie potrafi ich odpowiednio analizować – tłumaczył.

- Wydaje mi się, że w dużym stopniu problemy, które są związane z obecnym projektem dotyczącym systemu kaucyjnego, wynikają z tych zaszłości, na które wskazują NIK oraz firmy z branży recyklingu.

Oczyszczone stumienie odpadów

Podkreślił, że dla recyklerów oraz dla podmiotów przetwarzających jest to też kwestia gwarancji, że strumienie odpadów trafią do nich oczyszczone i będą się nadawały do dalszego recyklingu. - Czyli ważna jest kwestia cyfryzacji i kwestia skoncentrowania się na tym, żeby nie doszło do zjawiska szarej strefy - zaznaczył Leszek Wieciech.

Kim jest Leszek Wieciech?

Leszek Wieciech to menedżer w obszarze lobbingu i relacji zewnętrznych oraz były dyplomata. Od 2021 dyrektor Anti-Corruption Programme w UN Global Compact Network Poland.

W latach 2009-2019 Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - realizował skuteczne działania lobbingowe związane z sektorem paliwowym, w tym w zakresie ograniczenia przestępczości podatkowej w sektorze paliw płynnych.

2008-2009 – City Director Warsaw Clinton Climate Initiative - zajmował się wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, stojącymi przed członkami globalnej inicjatywy C-40.

1999-2006 - Government Affairs Manager BP Polska - odpowiedzialny za zintegrowany lobbing dla polskiego oddziału korporacji transnarodowej, a także zagadnienia dotyczące całego sektora paliw ciekłych w Polsce.

1984-99 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - (1986-90 zastępca szefa misji w Islamabadzie, 1994-95 wicedyrektor Departamentu Personalnego, 1995-99 konsul generalny RP w Edynburgu).

Współzałożyciel Partnerstwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, od 2020 roku wiceprezes Zarządu. Jeden z pionierów edukacji CSR w Polsce, współautor opracowania „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Badanie podstawowe” (UNDP 2007). Zaangażowany w edukację na temat polsko-szkockich powiązań kulturowych i historycznych, autor szeregu artykułów.

Leszek Wieciech był jednym z prelegentów debaty „GOZ w przemyśle spożywczym”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.