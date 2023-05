Czy jest realne, aby system kaucyjny obowiązywał od początku 2025 roku? Jakie są plusy, a jakie minusy projektu rozporządzenia o systemie kaucyjnym? Oto tematy poruszane podczas debaty „GOZ w przemyśle spożywczym”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Debata "GOZ w branży spożywczej". Fot. PTWP

W kwietniu br. pojawił się kolejny, trzeci już, projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. Zgodnie z nowym projektem, system kaucyjny w Polsce objąć ma: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki metalowe o pojemności do 1l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W przypadku tych trzech rodzajów opakowań stawka ma zostać ujednolicona do 50 groszy.

System kaucyjny ma obowiązywać w Polsce od 1 stycznia 2025 roku, ale pojawiają się głosy przedsiębiorców oraz ekspertów, że w tak krótkim czasie nie będzie możliwości, aby taki system zbudować i wdrożyć.

Andrzej Gantner: Projekt ustawy o systemie kaucyjnym jest mocno spóźniony

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczył, że z jednej strony dobrze, że kolejny, trzeci projekt już jest, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy w najbliższym czasie będzie on procedowany.

Gantner uważa też, że projekt jest mocno spóźniony. - Nawet jeśliby został uchwalony w tej kadencji, to termin, który jest wyznaczony, czyli pierwszego stycznia 2025 roku na rozpoczęcie realizacji obowiązku przez wprowadzających zbiórki opakowań ujętych w systemie kaucyjnym, jest nierealny. Nie jest możliwe zbudowanie w tak krótkim czasie systemu kaucyjnego w kraju, który ma 13 mld opakowań rocznie – tłumaczył.

Branża napojowa nie chce kar nie ze swojej winy

- Polska Federacja Producentów Żywności uważa, że jeżeli ustawa będzie dalej procedowana i zostanie uchwalona w tej kadencji, to trzeba wydłużyć o rok możliwość realizacji obowiązku przez wprowadzających poza systemem kaucyjnym, czyli żeby mogli realizować to indywidualnie albo przy pomocy organizacji odzysku – podkreślił.

- W innym przypadku okaże się, że cokolwiek zostanie zebrane, nie będzie zaliczone jako zbiórka. Co więcej, spotkają nas kary wynikające z ustawy o systemie kaucyjnym – dodał.

Czy kaucja będzie podlegała VAT-owi?

Andrzej Gantner zauważył, że w najnowszym projekcie ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego jest co prawda zapisanych wiele rzeczy pozytywnych dla branży spożywczej i napojowej, ale nie wszystko jest korzystne.

- W dalszym ciągu nie ma jasno określonej kwestii, czy kaucja będzie czy nie będzie podlegała VAT-owi, jeżeli chodzi o opakowania jednorazowego użytku. A to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli będzie podlegała VAT-owi, to wszyscy będziemy mieli bardzo poważne kłopoty, a państwo na tym zarobi – mówił.

- A nie po to ma być stworzony system kaucyjny, żeby ktoś na tym zarabiał. Cele są jasno zdefiniowane – system ma powstać, żebyśmy mogli spełnić wymogi środowiskowe, żebyśmy osiągnęli poziomy zbiórki recyklatu – dodał.

Podkreślił, że w przypadku niewdrożenia systemu kaucyjnego, trudno sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji będzie branża napojowa, która będzie zobowiązana ustawą SUP do realizacji poziomów selektywnej zbiórki, a z drugiej strony nie będzie miała systemu kaucyjnego, który pozwala na realizację tych poziomów.

Dlatego, jak tłumaczył Gantner, główny postulat do rządu jest taki, żeby jak najszybciej pojawiła się ustawa o systemie kaucyjnym.

Andrzej Grzymała, wiceprezes RLG: Wdrożenie systemu kaucyjnego to długotrwały proces

Wdrożenie systemu kaucyjnego jest sprawą bardzo skomplikowaną i długotrwałą. W ciągu roku tego nie dokonamy - mówił Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający RLG w Polsce.

– Dobrze, że jest nowy projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Niewiele się w nim zmieniło, aczkolwiek doprecyzowano kwestie rozliczeń pomiędzy operatorami. Wcześniej były liczne dyskusje, czy w systemie powinien być jeden operator czy wielu. Wydaje się, że to już się nie zmieni i zostanie wiele operatorów - mówił Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający RLG w Polsce w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Powinniśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby operatorzy byli w stanie się porozumieć i prowadzić swoje działania w taki sposób, by system był optymalny pod względem kosztowym oraz dostępności – tłumaczył.

Podkreślił, że ustawa dosyć szczegółowo informuje, jakie dane powinny być zbierane.

– Każdy mały sklep, który sprzedaje produkty z kaucją, czyli na przykład kiosk czy sklepik szkolny, będzie musiał raportować ilości i jakość opakowań, które sprzedał z kaucją. Czyli jest to ponad 100 tys. podmiotów, które będą musiały raportować nie rzadziej niż raz w miesiącu, co bardzo komplikuje zbieranie danych i rozliczanie kaucji – mówił.

Wdrożenie systemu kaucyjnego

Jego zdaniem wdrożenie systemu kaucyjnego jest sprawa bardzo skomplikowaną i długotrwałą.

– Nie jest realne, aby dokonać tego w ciągu roku. Trzeba między innymi przebudować sklepy, aby móc wdrożyć nową infrastrukturę. Trzeba również opracować nową logistykę, tak aby było możliwe odbieranie opakowań z wielu tysięcy punktów. Muszą także być zbudowane nowe maszyny zgodnie ze specyfikacją – tłumaczył.

– Dlatego realnie na to patrząc, cały proces wdrożenia systemu kaucyjnego będzie zajmował dużo czasu – podkreślił.

Brak pełnej cyfryzacji utrudnia zarządzanie recyklingiem

- W United Nations Global Compact Network Poland zajmujemy się w dużym stopniu przeciwdziałaniem szarej strefie i mamy też firmę z branży odpadowej, która jest członkiem naszego programu - mówił Leszek Wieciech, Senior Advisor, United Nations Global Compact Network Poland.

- Firmy z branży odpadowej często zwracają uwagę na kwestie niewiarygodności danych i brak pełnej cyfryzacji. Chociażby baza danych o odpadach i papierowe dokumenty potwierdzające recykling - według posiadanych przez administrację danych ilość recyklowanego szkła znakomicie przewyższa ilość całego szkła opakowaniowego wprowadzonego w Polsce na rynek - tłumaczył.

Nieprawidłowa klasyfikacja odpadów

- Na ten problem zwróciła również uwagę Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie NIK podkreślono, że z jednej strony jest problem z podmiotami gospodarującymi odpadami, ponieważ ma miejsce nieprawidłowa klasyfikacja odpadów, złe ewidencjonowanie, fałszowanie sprawozdawczości, ale z drugiej strony jest potężny problem po stronie administracji, która po pierwsze często bazuje na papierowych nieweryfikowalnych danych, a po drugie nie potrafi ich odpowiednio analizować – tłumaczył.

- Wydaje mi się, że w dużym stopniu problemy, które są związane z obecnym projektem dotyczącym systemu kaucyjnego, wynikają z tych zaszłości, na które wskazują NIK oraz firmy z branży recyklingu.

Oczyszczone stumienie odpadów

Podkreślił, że dla recyklerów oraz dla podmiotów przetwarzających jest to też kwestia gwarancji, że strumienie odpadów trafią do nich oczyszczone i będą się nadawały do dalszego recyklingu. - Czyli ważna jest kwestia cyfryzacji i kwestia skoncentrowania się na tym, żeby nie doszło do zjawiska szarej strefy - zaznaczył Leszek Wieciech.

Romańczuk, Maspex: system kaucyjny jest niezbędny, aby firmy mogły zebrać recyklat

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex tłumaczył, że liczy się teraz czas, ponieważ trzeba będzie stworzyć system informatyczny oraz logistyczny.

- My jako producent napojów i soków w Polsce oraz w tej części Europy z przyjemnością, ale też i z zaskoczeniem przyjęliśmy pojawienie się trzeciej wersji rozporządzenia o systemie kaucyjnym. Uczestniczymy aktywnie w tym procesie i jesteśmy gotowi współtworzyć operatora systemu kaucyjnego, ale czasu niestety jest mało – mówił.

System kaucyjny: czas wdrażania wynosi ponad 2 lata

- Mogę powołać się na opinie niezależnych konsultantów. Okazuje się, że osoby, które wdrażały systemy kaucyjne w innych krajach oraz doradzały przy ich tworzeniu sporządziły modelowanie, według którego czas wdrażania systemu wynosi dwa lata, a nawet dwa i pół roku – podkreślił Piotr Romańczuk.

- Pamiętajmy, że mówimy o poziomach zbiórki recyklatu rzędu 77%. W zasadzie mało który kraj uzyskał w pierwszym roku funkcjonowania systemu kaucyjnego 77%, a przypomnę że od 2025 roku jest to już obowiązek. W 2029 roku natomiast musimy już mieć 90% zebranego recyklatu - zaznaczył.

System kaucyjny jest niezbędny

Dlatego, jak tłumaczył, system kaucyjny jest niezbędny, aby firmy mogły zebrać recyklat.

- Chcielibyśmy mieć prawo dostępu do recyklatu, tak, aby nie trafiał on do innych branż albo opuszczał granice Polski – mówił Piotr Romańczuk.

- Przypomnę również, że 25% recyklatu musimy mieć w naszych butelkach napojowych od 2025 roku, natomiast w 2030 roku musimy już mieć 30%. Dlatego trzeba go wcześniej gdzieś zebrać, bo to nie będzie tak, że system kaucyjny ruszy i od razu producenci napojów i żywności będą mieli dostęp do dużej ilości recyklatu - mówił.

Marek Piątkowski, dyrektor Bewa: można uprościć system kaucyjny

- Jedną z dobrych rzeczy jest to, że ustawodawca myśli o powszechności systemu kaucyjnego. Nie ma obowiązku posiadania paragonu, co jest bardzo dobre, ponieważ sugeruje, że konsumenci będą w większym stopniu przynosić butelki do sklepu - mówił Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o.

- W opublikowanym projekcie ustawy o systemie kaucyjnym jest napisane, że kaucja będzie wynosiła 50 groszy. Jest to mniej niż w Niemczech, ale więcej niż w innych krajach. 1,5 litrowa woda jednego z dużych detalistów w Polsce na półce w sklepie kosztuje 89 groszy. Woda jest obarczona 23-proc. VAT-em, w związku z tym daje to 72 grosze. Detaliści średnio pobierają 40-procentową marżę, co daje mniej więcej 43 groszy – tłumaczył.

- Jeśli 43 grosze to cena, po jakiej detalista kupuje od producenta wodę, a producent musi butelkę zdezynfekować, napełnić wodą, nakleić etykietę, zakręcić nakrętkę, ułożyć zgrzewkę na palecie, to zakładając że to jest 50% tych kosztów, „lądujemy” na 21 groszach. Czyli mogę sobie wyobrazić, że za 21 groszy można mieć butelkę, która w skupie kosztuje 50 groszy, ponieważ kaucja jest 50-groszowa – dodał.

Czy system kaucyjny można uprościć?

- Dlatego spodziewam się, że w najbliższym czasie mogą pojawić się innowacyjne pomysły na biznes, co z punktu widzenia systemu rozliczeń będzie dobre, ponieważ będzie więcej butelek PET w obiegu. Ale nie wiem, czy z punktu widzenia celów, do jakich ustawa została powołana, to zafunkcjonuje. Nie wiem, czy ustawodawca projektując tę ustawę, myślał o tego rodzaju nieprawidłowościach. Wiemy, że doświadczenia z innych krajów są takie, że przykładowo w Niemczech, gdy system kaucyjny był wprowadzany, jechały ciężarówki z Włoch i z Bułgarii z butelkami świeżo wyprodukowanymi do skupu, ponieważ to się po prostu opłacało – mówił.

400 tys. zł rocznie - o tyle sklep może zwiększyć obroty w systemie kaucyjnym

- Obawiam się, że podobne rzeczy mogą być w Polsce. Myślę, że jednym z elementów, który mógłby pomóc w wyeliminowaniu tego rodzaju nadużyć, byłoby uproszczenie systemu i powołanie jednego operatora. Wtedy, moim zdaniem, cele gospodarki obiegu zamkniętego byłyby lepiej realizowane – podsumował Marek Piątkowski.