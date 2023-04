- Nie jestem w tej sekcji, która chłoszcze Unię Europejską i Green Deal. Uważam, że to pomysł wizjonerski, ponieważ jednym z fundamentalnych założeń polityki „Od pola do stołu” jest postulat uniezależnienia UE i krajów członkowskich od importu węglowodorów, czyli m.in. ropy czy gazu, także z Rosji - mówił Bartosz Urbaniak.

I jak podkreślił, Green Deal nie spowodował tego, że do Polski napłynęło tanie zboże. Przyczyną tego była wojna. - Gdyby tę politykę zrealizować szybciej, UE nie byłaby zależna od rosyjskiego importu, a Rosjanie nie mieliby powodu do wywoływania wojny - mówił.

Zdaniem Urbaniaka, wybory konsumenckie zaczynają przechylać się w stronę realizacji strategii Green Deal. Żywność zrównoważona to ponad 16 proc. całej żywności sprzedawanej w Europie.

Nic nie sprzyja racjonalności tak jak drożyzna - tłumaczył i podał przykład konumpcji mięsa:

- Europejczycy generalnie jedzą mniej mięsa i większość konsumentów twierdzi, że tę konsumpcję będzie ograniczać (w Polsce to ok. 40%). Pytani o przyczyny mówią, że mięso jest droższe. To pokazuje, że wdrożenie Green Deal przestaje być kwestią ekologiczną, a zaczyna być ekonomiczną. Ludzie wybierają to, co jest tańsze. Jednak ta cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Pokazało to choćby wyparcie brazylijskiego drobiu z UE poprzez lepszą, choć nie tańszą, polską produkcję - mówił szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, Bank BNP Paribas.