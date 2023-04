Czy wprowadzenie podatku węglowego zmieni sytuację na polskim i europejskim rynku pracy? Może się tak stać, gdy przestanie być opłacalne sprowadzanie towarów z dalekiej Azji, bo obarczone będą one wysokimi środowiskowymi opłatami.

Sesja "ESG – biznes od nowa" odbyła się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (fot. PTWP/KO)

Od 2025 r. duże europejskie firmy będą zobligowane do raportowania swojego śladu węglowego w ramach raportowania ESG (Environmental, Social, Governance - zarządzanie środowiskowo-społeczne), jednak by realnie zobowiązać biznes wysokoemisyjny do przemiany, potrzeba dodatkowego narzędzia. Ma być nim CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), nazywany także granicznym podatkiem węglowym. Ma on zapobiegać wyprowadzaniu biznesu poza Europę.

Podatek węglowy będzie wdrażany stopniowo

Najpierw raportowanie CBAM będzie początkowo obejmował konkretne produkty w niektórych najbardziej emisyjnych sektorach: żelaza i stali, cementu, nawozów, aluminium, energii elektrycznej i wodoru, jak również niektórych prekursorów i ograniczonej liczby produktów rynku niższego szczebla. Rozporządzenie będzie mieć również zastosowanie – w ściśle określonych przypadkach – do emisji pośrednich.

CBAM wedle założeń ma zacząć funkcjonować od października 2023 r. Początkowo działać będzie uproszczony CBAM, sprowadzony do obowiązków sprawozdawczych - celem jest zgromadzenie danych. CBAM w pełnym zakresie będzie wprowadzany stopniowo, równolegle do wycofywania bezpłatnych uprawnień w danych sektorach. Ma to zapewnić zgodność mechanizmu z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi handlu.

Ściągniemy azjatyckich pracowników?

Czy wprowadzenie CBAM zmieni sytuację na polskim i europejskim rynku pracy? Może się tak stać, gdy przestanie być opłacalne sprowadzanie towarów np. z dalekiej Azji, bo obarczone będą one wysokimi środowiskowymi opłatami. A wtedy produkcja wróci do Europy i Polski, gdzie już dziś pracowników brakuje.

Zdaniem Piotra Kamińskiego, wiceprezesa Pracodawców RP rynek pracy to jedno z największych wyzwań dla Polski. Zwraca onjednak uwagę na fakt, że mamy problem z nieefektywnością pracy. - Myślenie o ESG to myślenie o transformacji gospodarki w kwestiach środowiskowych, ale i o takiej zmianie, by ludzie mogli pracować w ciekawych miejscach i efektywnie. Do tego, żeby rynek pracy się zmieniał, potrzebne jest partnerstwo biznesu i państwa oraz lokalnego samorządu - podkreśla.

