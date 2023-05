O współpracy gospodarczej Polski i Niemiec, relacjach politycznych, wyzwaniach, problemach obu krajów dyskutowano podczas debaty „Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza”, która odbyła się w ramach 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polska i Niemcy: jakie korzyści płyną z wzajemnej współpracy?

Dyskusję rozpoczął Markus Reichel, poseł do Bundestag, który opowiedział o obecnych wyzwaniach obu krajów.

– Unia Europejska stawia takie ramy, że w dalszym ciągu współpraca gospodarcza ma miejsce bez większych problemów. Co prawda ta polityka trochę słabo nam teraz idzie i widać potrzebę resetu, żeby pewne rzeczy zacząć od nowa – powiedział.

– Każdy jest świadomy faktu, że ostatecznie słaba współpraca polityczna przełoży się na słabą współpracę gospodarczą i inne. Dlatego musimy znaleźć sposób, jak wspólnie od nowa pewne rzeczy przedyskutować. We wszystkim tkwi jakaś ukryta prawda. My jako Niemcy musimy zrozumieć, o co chodzi Polakom i na tej podstawie możemy zacząć dyskutować. Nie chodzi o to, żeby szukać winnego. Ważne jest, żeby kraje sąsiednie Unii Europejskiej dobrze ze sobą współpracowały i to jest w naszym interesie, a nie szukanie winnego – dodał.

Następnie na temat współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami wypowiedział się Tomasz Salomon zastępca dyrektora w departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

– Jestem urzędnikiem zajmującym się współpracą międzynarodową, ale też obywatelem i osobą żywo zainteresowaną relacjami polsko-niemieckimi. Jakbym odseparował się od temperatury dyskursu politycznego, nie czytał mediów, tylko widział świat wyłącznie z perspektywy mojego biurka, to bym nie widział absolutnie niczego, co wpływa na ten klimat. Moja praca polega m.in. na rozmowach z przedsiębiorcami, z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, więc od tej wiedzy się nie da odseparować i koniec końców z większości tych rozmów, wynika, że to, co wydawałoby się powszechnie na podstawie temperatury relacji politycznych, czasami mogłoby wpływać to, że raczej na decyzję przedsiębiorców nie wpływa. Widzimy to po decyzjach inwestycyjnych i liczbie realizowanych projektów – ocenił.

W dalszej kolejności o współpracy Niemiec z Polską powiedział Martin Kremer, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu.

– Temat polityczny raczej nie jest najważniejszy. Wyznawaniem jest rozwiązanie problemów, które istnieją w we współpracy polsko -niemieckiej. A Polska i Niemy mają różną kulturę współpracy i inne sposoby działania. Dla mnie jako dyplomaty wyzywaniem jest, żeby przedsiębiorcy niemieccy poruszali temat polityczny i jestem wdzięczny ze możemy poruszyć ten temat. W ramach praktycznych to jest raczej wyzwanie, które nie istnieje. Być może to zmienia się. Bardzo często słyszałem, że to sfera polityczna. Być może teraz w Berlinie jest mały entuzjazm do inwestowania w Polsce – stwierdził.

Następnie głos zabrała Ewa Łabno-Falęcka, Head of Corporate Communication, ESG & Governmental Affairs, Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

– Biznes się nie dzieje w próżni i polityka się nie dzieje w próżni, ale mamy ogromny kufer, taki bufor w postaci tych wszystkich doświadczeń niemieckich i polskich naszych obywateli. Obywatele nie pozwalają polityce, nawet jeżeli są jakieś problemy między nami, zniszczyć tego dorobku i druga rzecz, chyba najważniejsza z punktu widzenia biznesu, Polska jest w Unii Europejskiej. Między krajami Unii Europejskiej wiele jest wyzwań i sprzecznych interesów, ale tak długo jak jesteśmy w Unii Europejskiej, wszystkie problemy i wyzwania są do rozwiązania tak jak między partnerami. To nie jest tak, jak Europa i China Chiny, gdzie komisarz powiedział, że jesteśmy system rivers, czyli jesteśmy jakby jesteśmy systemowymi konkurentami, mam nadzieję, że nie przeciwnikami. Tego nie ma, więc nie demonizujmy tych problemów politycznych – oceniła

– Tak naprawdę najwięcej do czynienia i to państwu powie każdy inwestor, mamy nie z ministrem Budą, tylko ze starostą, z burmistrzem, ze specjalną strefą ekonomiczną, z tym takim poziomem powiatowo-wojewódzkim i to są bardzo pragmatyczne tematy. To jest dużo tematów takich bardzo takich, jeżeli chodzi o działki. Natomiast inwestycjom zagranicznym w Polsce mniej szkodzi polityka, a bardziej ograniczony dostęp do zielonej energii – dodała.

Później w temacie współpracy polsko – niemieckiej wypowiedział się Lars Gutheil, dyrektor generalny w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

– Jeżeli chodzi o przejście na zieloną energię, Polska i Niemcy są bardzo blisko współpracującymi partnerami, mało kto o tym mówi, ale taka jest prawda. Widzimy, jak mamy wiele inwestycji firm z Niemiec w Polsce. jest dużo firm z Polski i Niemiec, które ze sobą współpracują. Wiemy, jaka jest ogólna sytuacja polityczna, ale myślę, że powinniśmy się skupiać na tych cechach pozytywnych, na tym, co jest w naszym interesie. Wtedy na pewno wiele rzeczy da się zrobić. Polska w tej chwili jest numerem, jeżeli chodzi o najbardziej interesujące miejsce do inwestycji. W tej chwili firmy skupiają się na bezpieczeństwie, a Polska daje niemieckim inwestorom to poczucie bezpieczeństwa, mimo że tuż za granicą Polski jest wojna – tłumaczył.

– Poza tym Polska jest bardzo interesującym krajem położonym w dobrym miejscu, w samym środku Europy. Pod kątem inwestycji Polska przesuwa się coraz bardziej do serca Europy i to jest wielka szansa dla Polski do rozwoju. Coraz więcej niemieckich firm skupia się na inwestycji w Polsce i skupiają się na bardzo wysoce innowacyjnych obszarach prowadzenia aktywności gospodarczej – dodał.

W dalszej części debaty o relacjach polsko – niemieckich mówiła Justyna Bokajło badaczka, analityczka i wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

– Mamy zbliżone cele, współpracujemy ze sobą i gospodarczo się rozwijamy. Mamy podobne wyzwania, mam tutaj na myśli transformację energetyczną i transformację cyfrową. Problemem jest to, że nie mamy dużo specjalistów zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej, jeżeli chodzi o wykwalifikowane wdrażania procesów sztucznej inteligencji czy cyfrowych. To jest wyzwanie do współpracy, bo mamy olbrzymi potencjał, który możemy tutaj uzupełniać. Natomiast brakuje odpowiednio przyjętej strategii przez oba kraje, żeby działać i żeby wiedzieć, co powinniśmy zmienić, w jakich sektorach powinniśmy wdrażać pewne rozwiązania. Dlatego nie oddzielałabym tutaj gospodarki od polityki, ponieważ uważam, że te antagonizmy polityczne mogą wpływać na gorsze relacje gospodarcze – oceniła.

Następnie swoimi przemyśleniami na temat relacji gospodarczo – politycznych podzieliła się Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor ds. governmental affairs & business development, Siemens Polska.

– Partnerstwo między firmami i instytucjami z Niemiec i Polski daje możliwość wzajemnego rozwoju, przekazywania sobie know how, co jest wartość dodana dla krajów, zwłaszcza dla Polski, dla gospodarki polskiej, ponieważ pewnie własnymi rękami też byśmy kiedyś jako Polacy do tego doszli. Ważna jest również edukacja. Cały czas dyskutujemy na tym, jak duża jest przepaść między edukacją a biznesem i co zrobić, żeby to się zmieniło, dlatego Siemens inwestuje i uruchamia w Polsce akademie – powiedziała

– Oczywiście działania analityczne nie zastąpią działań inwestycyjnych natomiast żeby, to wszystko jakoś mogło się rozwijać optymalnie przy założeniach tego stwierdzenia, że nie ma dekarbonizacji bez cyfryzacji, to wszystko jest potrzebne i to mamy przyjemność i czujemy się dumni z tego, że możemy to teraz robić – dodała.

Paliwa i energia przyszłości: Co będzie najlepsze dla Polski i Niemiec?

Drugą cześć debaty rozpoczął Tomasz Salomon zastępca dyrektora w departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który kontynuował temat korzyści wynikających ze współpracy obu krajów.

– Inwestycje to jest dobry przykład cementowania więzi. Wielkie marki niemieckie, które w Polsce zainwestowały są potwierdzeniem tego i super przykładem, że ta współpraca ma sens. A wart również zwrócić uwagę na to, że ta współpraca jest mocna niezachwiana i jesteśmy parą krajów w Unii Europejskiej tak powiązanych ze sobą, również pod kątem wielkości rynków jak niemal żadna inna para – powiedział.

Po tym Markus Reichel, poseł do Bundestag, odniósł się do tematu energii energetycznej.

– Ten rok był bardzo trudny dla przemysłu niemieckiego. Niemcy zredukowały zużycie gazu o 20 proc. Natomiast polska i niemiecka gospodarka to prawie już jedna gospodarka. Z tego wynika, że mamy przybliżone wskaźniki. Polska i Niemcy to kraje przemysłowe, prawie jedyne w UE. Mamy wspólne wyzwania i wspólny nierozwiązany problem, jak zapewnić na przyszłość tanią energię. Na razie polski i niemiecki rząd nie mają na to odpowiedzi – powiedział.

– Osobiście nie jestem zwolennikiem energetyki jądrowej, ale wyłączenie bezpiecznie działającym elektrowni atomowych teraz, było najgłupszym, co można było zrobić. Teraz praktycznie jest tak, że redukujemy produkcję energii elektrycznej z atomu, więc musimy więcej zużywać węgla kamiennego i brunatnego, co ma wpływ na emisje CO2 – dodał.

Następnie Lars Gutheil, dyrektor generalny w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wypowiedział się na temat wykorzystania wodoru w biznesie i gospodarce.

– Oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało, natomiast z tego, co ja zrozumiałem z przekazu niemieckiego rządu, także z tego co zrozumiałem, jeżeli chodzi o perspektywę niemieckich firm biznesu, i rozmów, które przeprowadzaliśmy, to nie ma powrotu do strategii prowadzenia biznesu z Rosją, nawet jeżeli Rosja całkowicie wycofa się z Ukrainy. Jeżeli chodzi o wodór, jest on istotny dla przyszłości i myślę, że w Niemczech tak samo jak w Polsce, ludzie zdają sobie sprawę z tego, że wodór będzie numerem jeden w Europie, głównie ze względu na realia przemysłowe. Oczywiście wodór ma sens, jeżeli ktoś ma dobrze rozwija projekt dbania o czystą energię. A wodór to jest cały czas melodia przyszłości – powiedział.

Potem głos zabrała Ewa Łabno-Falęcka, Head of Corporate Communication, ESG & Governmental Affairs, Mercedes-Benz Manufacturing Poland, która opowiedziała o wykorzystaniu paliwa w branży samochodowej.

– Zielona transformacja to jedna z takich newralgicznych fundamentów polityki gospodarczej. My się tego nie boimy, a jeżeli chodzi o wodór, mamy klarowną strategię. Wodór nie będzie stosowany w samochodach ani osobowych, ani w lekkich dostawczych, czyli takich do 3,5 t. Wodór bardziej, czyli bardziej ogniwa paliwowe, Mercedes z tym eksperymentuje od 30 lat. Te ogniwa ciągle są za duże i za drogie. Cała technologia jest znana od 30 lat, natomiast ona jest po prostu bardzo droga. Konsument tutaj odpowiedziałby na pewno swoimi decyzjami zakupowymi, więc krótko mówiąc, uważamy, że wodór to jest przyszłość dla ciężkiego transportu i autobusów – stwierdziła.

Następnie Justyna Bokajło badaczka, analityczka i wykładowca w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim kontynuowała temat współpracy energetycznej Polski i Niemiec.

– Gaz i atom w taksonomii Europejskiej to są paliwa przejściowe. Niemcy postawiły na wodór i odeszły od atomu, z tych przyczyn, o których tutaj rozmawialiśmy. Próbują stać się taką republiką wodoru. Natomiast jeżeli chodzi o atom, to Polska dopiero wchodzi w ten temat. Pierwszy reaktor ma być postawiony do 2033 roku, a nie wierzę żebyśmy się z tym uwinęli, bo to są koszty to jest od początku budowa całej elektrowni atomowej, a czas nas goni. A warto dodać, że atom też jest paliwem przejściowym, więc będzie tutaj będzie tutaj kwestia problematyczna – powiedziała.

– Mówiąc o współpracy między Polską a Niemcami w ramach OZE i o produkcji wodoru, jest ona droga, ale Niemcy tutaj przodują bezsprzecznie. Natomiast Polska też ma dobrą pozycję, dlatego że jesteśmy trzecim producentami wodoru, nie zielonego, czyli tego bez emisyjnego, ale szarego, ale mniej emisyjnego, więc jest tutaj potencjał do współpracy – dodała.

Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektor ds. governmental affairs & business development, Siemens Polska, również odniosła się do współpracy pomiędzy oboma krajami w kwestii energii.

– Nie ma co zadawać sobie pytania, czy zastanawiać się, co wybrać, czy transformację energetyczną czy cyfrową, dlatego że te nowe technologie z wykorzystaniem chociażby tego big data, czyli analizy ogromnych zbioru danych ułatwia bardziej efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną. Już dobre kilka lat temu na potrzeby prezentacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu mówiono o tym, że aby osiągnąć lepszą efektywność energetyczną tradycyjnymi metodami, trzeba postawić na narzędzia i nowe rozwiązania, czyli na cyfryzację – podsumowała.

