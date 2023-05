Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności na EEC 2023 opowiedziała nam m.in. o zmianie nazwy stowarzyszenia.

- Nowa nazwa została przyjęta przez walne zgromadzenie w marcu 2023. Zmiana wynika z rozwoju stowarzyszenia, przyjętej strategii i jest odpowiedzią na to, co dzieje się na poziomie UE: Zielony Ład i wynikające z niego dynamiczne zmiany dotyczące Europy i Polski. Rozdzielenie produkcji rolnej od tego, co się później dzieje w całym łańcuchu nie odpowiada rzeczywistości rynkowej. Zwracamy uwagę na holistyczne podejście. Zielona transformacja będzie sukcesem tylko wtedy jeśli na każdym etapie będzie wdrożona na równym poziomie. Na końcu pozostaje pytanie: kto za to zapłaci. Nam zależy żeby ta transformacja była na każdym etapie sprawiedliwa i się udała - dodaje.