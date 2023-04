Biznes i technologie

EEC 2023. Zarejestruj się - to ostatni moment!

Data: 21-04-2023, 10:10

To ostatnia szansa na rejestrację stacjonarnego udziału w Europejskim Kongresie Ekonomicznym 2023. Formularz zgłoszeniowy otwarty jest do godziny 15.00. Zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach podczas największej imprezy biznesowej Europy Centralnej.