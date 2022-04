EEC: Ceny prądu znowu wzrosną, nawet o połowę

- Gdybyśmy chcieli oszacować, jaka może być cena energii elektrycznej w przyszłym roku w stosunku do tego, co zostało zatwierdzone w taryfach na 2022 rok, to analizując ceny energii elektrycznej z dostawą na 2023 rok na koniec marca 2022 - I dekady kwietnia 2022 to jest wzrost mniej więcej o 50 proc., w samym komponencie energii - poinformował Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.



Autor: EEC

Data: 27-04-2022, 14:48

Rafał Gawin, prezes URE (fot. mat. URE)

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i Maciej Bando, poprzedni prezes URE byli uczestnikiem debaty „Rynek energii” przeprowadzonej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Co się może zdarzyć w taryfach na 2023 rok?

Rafał Gawin zaznaczył, że taryfowanie nie jest narzędziem, które ma zapewnić, że cena danego towaru będzie niska i wskazał, że taryfowanie ma odzwierciedlać koszty uzasadnione.

- Jeżeli rynek wycenia towar drogo to ceny, czy też te koszty po prostu trzeba przenieść w taryfy. Taryfowanie ma na celu zapewnienie przewidywalności czy łagodzenie pewnych ryzyk zmienności - mówił Rafał Gawin.

- Ale to nie jest narzędzie, które ma nam powiedzieć, że będzie tanio - podkreślił Rafał Gawin.

Prezes URE odniósł się do tego, co może się zdarzyć w taryfach na 2023 rok, z regulowanymi cenami sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

- Gdybyśmy chcieli oszacować, jaka może być cena energii elektrycznej w przyszłym roku w stosunku do tego, co zostało zatwierdzone w taryfach na 2022 rok, to analizując ceny energii elektrycznej z dostawą na 2023 rok na koniec marca 2022 - I dekady kwietnia 2022 zostało zakontraktowane trochę więcej niż 40 TWh na rynku giełdowym i to jest wzrost (cen hurtowych energii -red.) mniej więcej o 50 proc. w samym komponencie energii - poinformował Rafał Gawin.

O ochronie odbiorców myśleć zawczasu

Maciej Bando, były prezes URE, skomentował, że Rafał Gawin przedstawiając powyższe informacje powiedział, iż obecnie notuje mniej więcej takie pokrycie w kontraktach, które jest wystarczające dla gospodarstw domowych.

- I powiedział też o ile cena w kontraktach wzrosła więc możemy odpowiednią wagą to sobie przemnożyć i mamy jakiś pogląd na to, ile energia może kosztować, ale to jest absolutnie niewiążące działanie - stwierdził Maciej Bando.

- Szkopuł tkwi w bardzo wielu różnych aspektach. Ten nieszczęsny czas polityczny ma na to wielki wpływ więc nie mam najmniejszej wątpliwości, że dzisiaj jakiekolwiek rozważania na temat uwolnienia rynku raczej są nieaktualne - stwierdził Maciej Bando.

Rafał Gawin zaznaczył, że nie wiadomo co się będzie działo w następnych miesiącach, jak będzie kontraktowana energia, czy będzie drożej czy będzie taniej, co jak stwierdził też pokazuje skalę problemu z którym trzeba się zmierzyć.

- Głośno mówimy też o tym, abyśmy się zastanawiali, rozmawiali o tym jakie narzędzia należy przewidzieć do zastosowania w przyszłym roku w celu ochrony klientów przed skutkami obecnej sytuacji. Po to żebyśmy nie zaczęli rozmawiać o tym w listopadzie czy w grudniu tego roku, bo to może być po prostu już za późno - powiedział Rafał Gawin.