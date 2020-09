EEC: Inwestycje w nowe technologie w centrum uwagi

- Naprawdę warto inwestować w nowe technologie, w usługi cyfrowe, co było widać w okresie pandemii - mówił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Jest w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia - zaznaczył.

Wskazał przy tym, że ok. połowa gospodarki była bardzo silnie dotknięta pandemią koronawirusa w marcu i kwietniu 2020 roku. Wsparcie w postaci tarcz przełożyło się na ochronę przedsiębiorstw i miejsc pracy. Na najbliższe dwa, trzy kwartały jest zabezpieczenie dla firm. Na razie jest nieźle, choć cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie.

- Odbicie gospodarcze od czerwca jest bardzo dynamiczne - zaznaczył Paweł Borys. - Szacować można, że do końca roku około 300 dużych firm otrzyma pomoc publiczną. Cały czas trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby nie doszło do wzrostu bezrobocia - powiedział prezes PFR-u.

Zwrócił również uwagę na fakt, iż niezwykle istotne będzie pobudzenie inwestycji. W otoczeniu niepewnym dla przedsiębiorców, z uwagi na pandemię, inwestycje publiczne mogą być ważnym elementem pobudzania wzrostu. Należy też liczyć na to, że stopniowo będzie się odbudowywał eksport.

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski wskazał, że prowadząc politykę gospodarczą, rząd musi brać pod uwagę całą gospodarkę, która jest systemem naczyń połączonych. Nawiązał przy tym, że do 2600 zł nastąpił wzrost płacy minimalnej, co będzie się przekładać szczególnie na małe firmy.

- Płaca minimalna w Warszawie i okolicach to ok. jedna trzecia średniej płacy, ale na Podlasiu czy na Mazurach to już ponad 50 proc. średniej płacy - zaznaczył Malinowski. Jego zdaniem, jeżeli w przyszłym roku płaca minimalna będzie na poziomie 2800 zł, może to spotęgować problemy w małych firmach.

- Rynek pracy reaguje w czasie kryzysu z opóźnieniem - wskazał Malinowski. - Wielu ekonomistów uważa, że dołek na rynku pracy przed nami. Wiele branż jest w trudnej sytuacji i rynek pracy do poziomu sprzed kryzysu będzie wracał bardzo powoli. Mamy problemy strukturalne na rynku pracy. Przed nami kryzys związany z tym, że stale maleje liczba osób w wieku produkcyjnym. Domagamy się polityki migracyjnej, potrzebujemy reformy klina podatkowego. Potrzebujemy też programów koncepcji aktywizacji na rynku pracy osób w wieku 60 plus. I potrzebujemy dyskusji na temat efektywnego wieku emerytalnego - podkreślił Malinowski.

Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu wskazał, że ważny będzie mądry restart gospodarki i przestawienie jej na nowe tory po pandemii. Tutaj jego zdaniem istotne będą kwestie digitalizacji, ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego.

- Lockdown pokazał, że możemy się spotykać w świecie wirtualnym lub w trybie hybrydowym - zaznaczył Kostrzewa. - Ważne będzie mniejsze obciążenie dla środowiska. W zakresie cyfryzacji w wielu przedsiębiorstwach nastąpiło wielkie przyspieszenie. W wielu firmach zobaczono też, co oznacza deficyt cyfryzacji - podkreślił Kostrzewa.