EEC: Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych: co z lojalnością i poufnością?

Reforma Kodeksu spółek handlowych doprecyzowała obowiązki członków zarządu i rad nadzorczych. Wśród nich ważnym jest obowiązek lojalności i poufności, obowiązujący także po wygaśnięciu mandatu. O zmianach mówiła dr Dominika Wajda, dyrektor departamentu prawnego w Alior Banku.

Data: 27-04-2022, 13:28

Cebata Nowelizacja KSH – u progu wejścia w życie największej od 20 lat reformy prawa spółek podczas EEC 2022/ fot. AK

- Pewne rzeczy znalazły się już w systemie prawa polskiego w prostej spółce akcyjnej. Te zmiany m.in. dotyczą obowiązku lojalności i poufności. Czyli z dniem 1 lipca ubiegłego roku, kiedy weszła w życie prosta spółka akcyjna, stan prawny nam się skomplikował. Bo wcześniej doktryna wyprowadzała ten stan lojalności i nieliczne orzeczenia sądu najwyższego potwierdzające istnienie tego obowiązku i było to wyprowadzane z norm ogólnych, z zasady jedności prawa cywilnego, z zasad współżycia społecznego. Natomiast w momencie, kiedy ustawodawca zdecydował się w prostej spółce akcyjnej skodyfikować tenże obowiązek lojalności, to powstawałaby wątpliwość – mówiła podczas debaty o reformie KSH.

- Skoro w jednej ze spółek ustawodawca zawarł taki obowiązek, a w pozostałych spółkach tego obowiązku nie zapisał, to przyjmując, że ustawodawca jest racjonalny, czemuś miało to służyć. Czyli w prostej spółce akcyjnej moglibyśmy powiedzieć, że ten obowiązek lojalności i poufności istnieje, bo ustawodawca w sposób wyraźny je zapisał. Skoro w pozostałych spółkach nie zostały one skodyfikowane, to całe wypowiedzi, doktryny, nieliczne orzeczenia SN należy powiedzieć, że się zdezaktualizowały wobec faktu zapisania tychże obowiązków na gruncie prostej spółki akcyjnej. Więc ja się bardzo cieszę, że w zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej doprowadzono właśnie do uporządkowania, ujednolicenia, uspójnienia regulacji w zakresie wszystkich trzech istniejących w zakresie prawa polskiego spółek kapitałowych. Nie będzie już pola do dyskusji, pewnie częściowo akademickiej, bo jak wiadomo akademicy potrafią spierać się o wszystko – tłumaczyła dr Wajda.

Co, gdyby te zmiany nie zostały wyraźnie zapisane? - Nie są to jakieś zmiany w tym zakresie rewolucyjne ani kontrowersyjne. Bardziej postrzegałabym to jako zmiany porządkujące, uspójniające systemy spółek kapitałowych, a także zmiany edukacyjne, które sprawią, że dla rzeszy prawników, już niekoniecznie takich bardzo wyspecjalizowanych akademików, będzie to łatwiejsze do zrozumienia. Mamy po prostu jasność i ułatwienie bieżącej obsługi prawnej. Wiemy, że to obowiązek lojalności i poufności istnieje – podsumowała ekspertka Alior Banku.