EEC Online: Eksport, import, pandemia. Polska radzi sobie nieźle

Pawiński na EEC Online: To nie jest koniec świata, to tylko kryzys!

Eksport w ostatnich latach jest dla naszej gospodarki coraz ważniejszy. W 2019 r. polski produkt krajowy brutto wyniósł 2,27 bln zł, a eksport oszacowano na 1,26 bln zł. To, co wysyłamy zagranicę w postaci towarów i usług, stanowiło 55,5 proc. PKB. W pierwszym kwartale tego roku polski eksport wzrósł o 0,6 proc., a import spadł o 0,4 proc. Mieliśmy nawet sporą nadwyżkę w saldzie obrotów. Dane za marzec, kiedy pandemia Covid-19 rozlała się na Europę i Polskę, nie są już jednak tak dobre: eksport polskich towarów osłabił się o 5,6 proc. a import - o 2,5 proc.

Silnik, który napędza polski wzrost gospodarczy ciągle pracuje - na zwolnionych obrotach, ale pracuje. Powiedziałbym, że nawet lepiej niż w przypadku innych krajów europejskich. Spadek polskiego eksportu w marcu o około 6 proc. można uplasować po stronie informacji optymistycznych, jeśli wziąć pod uwagę, że większe spadki, z reguły około 10 proc., odnotowały Niemcy, Włochy czy pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej: Słowacja, Czech i Węgry - wylicza Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Dane opisujące sytuację w marcu są bardzo zróżnicowane. O ile eksport do Włoch i Francji spadł o ponad 20 proc., o tyle do Niemiec był w zasadzie na poziomie z marca ub. r., a wzrósł do transformujących się krajów europejskich i pozaeuropejskich krajów rozwijających się.

Duże znaczenie ma to, co przedsiębiorstwa eksportują. Podczas kryzysu finansowego w latach 2007-09 najbardziej poszkodowani zostali producenci towarów konsumpcyjnych trwałego użytku: samochodów osobowych czy artykułów gospodarstwa domowego. Dlatego, w opinii Janusza Chojny, firmy, które eksportują taki asortyment, powinny spodziewać się znacznie większych strat niż przedsiębiorstwa eksportujące żywność, farmaceutyki, czy inne dobra, na które popyt nie spada, a nawet rośnie.

