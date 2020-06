EEC Online: Mamy czas, by zająć się naprawą gospodarki

- Trzeba wyróżnić dwa instrumenty. Pierwszy z nich to tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw, która bardzo skutecznie zafunkcjonowała, nawet jeżeli początkowo były jakieś drobne problemy. Porównując to do innych państw, okazała się ona dobrym instrumentem, bardzo skutecznie zintegrowanym z bankowością elektroniczną i z centralną bazą danych – powiedział Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu.

Drugi instrument, który dobrze zafunkcjonował, to zwolnienie małych przedsiębiorstw ze składek ZUS na okres trzech miesięcy.

- To, co mi najbardziej przeszkadzało w czterech tarczach, to tzw. wrzutki. Zaczynając od słynnej wrzutki związanej z możliwością usunięcia członka Rady Dialogu Społecznego przez premiera aż do sytuacji, w której były dodawane różne zmiany innych aktów prawnych, które na taką skalę wprowadzane być nie powinny i tym samym zaśmiecały instrumentarium tarcz antykryzysowych- dodał Wojciech Kostrzewa.

Tarcza procywylizacyjna

- Kluczowym instrumentem była tarcza płynnościowa, czyli tarcza finansowa przygotowana przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Ona była prawie trzykrotnie większa niż wszystkie inne instrumenty, które zostały użyte, do tego była zrobiona w nowoczesny i przyjazny sposób. Warto podkreślić odrębną filozofię przy tworzeniu tego instrumentu, opartą na zaufaniu dla przedsiębiorstw, na ich oświadczeniach i kontroli ex post. Wobec oszustów są wymierzane instrumenty karne, a nie administracyjne – tłumaczył Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W jego ocenie sposób funkcjonowania pierwszej tarczy antykryzysowej jest głęboko PRL-owski. - Sztandarowy zapis mówi, że pieniądze zostaną wypłacone w terminie do 30 dni od daty usunięcia ostatnich wątpliwości przez urzędników. Część urzędników traktuje przedsiębiorców, jak wychowawca traktuje młodocianych w zakładzie poprawczym – dodał Cezary Kaźmierczak.

Jak zaznaczył, z funkcjonowania instrumentów pomocowych powinniśmy wyciągnąć wnioski, które dadzą odpowiedź na to, jak Polska ma wyglądać po pandemii. Czy ma wyglądać tak jak tarcza nr 1 czy będzie podobna do tarczy zaproponowanej przez PFR.

Przypomniał, że zbliżamy się do okresu prawie 3,5 roku bez wyborów i zobaczymy, która filozofia rządzenia państwem zwycięży.



Jedną z branż, które w największym stopniu zostały uderzone przez pandemię koronawirusa, jest przemysł spotkań i sektor hotelowy.