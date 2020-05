EEC Online: Pandemia spowoduje wzrost gospodarki cyfrowej

"Jeżeli chodzi o gospodarkę globalną, wiemy już na pewno, że będzie mniej globalizacji w przyszłości. Dlatego, że pandemia jest działaniem o charakterze procyklicznym, czyli ona wzmacnia trendy, które dawały o sobie znać już wcześniej. Mieliśmy dosyć mocny trend deglobalizacji, łączący się z przerywaniem więzi handlowych wieloletnich, ze wzrostem protekcjonizmu - klasycznym przykładem jest konflikt handlowy amerykańsko-chiński, który się rozprzestrzeniał i objął później również inne obszary" - powiedział w poniedziałek główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak podczas rozmowy w ramach EEC Online (Europejskiego Kongresu Gospodarczego).

Jego zdaniem, pandemia przyczyni się także do zwiększenia długów gospodarek, ale będzie więcej gospodarki cyfrowej. "Ta gospodarka bezkontaktowa dostała solidne pchniecie na skutek pandemii" - powiedział Jankowiak.

Ocenił, że jeśli chodzi o stan finansów publicznych w Polsce, to przed pandemią nie był najlepszy. "Był bardzo duży udział wydatków sztywnych. Niskie tempo schodzenia z deficytem strukturalnym - dosyć odległym od średniookresowego celu, jaki był we wszystkich programach konwergencji stawiany. A pandemia spowodowała - zdaniem rządu - że większość tych reguł, które limitowały możliwy przyrost wydatków, była nie do pogodzenia z tymi regulacjami. Naszym zdaniem w tych regulacjach, które istniały, była możliwość stosowania klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły fiskalnej. (...) Wymagało to wprowadzenie stanu wyjątkowego, który jest tam literalnie wymienionym, jako jeden z trzech stanów uchylający działania stabilizującej reguły wydatkowej" - ocenił główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

"Będzie prawdopodobnie podjęta próba uchylenia działania stabilizującej reguły wydatkowej, po to, żeby w dłuższym okresie czasu nie zachodziła potrzeba dosyć pilnego zacieśniania stanu finansów publicznych, takiego, który miałoby charakter działań podjętych w pierwszej fazie ożywienia gospodarki" - mówił. Jak podkreślił, przy całej świadomości, że "sytuacja wymagała pewnych środków nadzwyczajnych, których nikt nie neguje - powinna być zachowana generalnie zasada, że nie ma stabilnej gospodarki bez stabilnych finansów publicznych".

Zdaniem ekonomisty wsparcie unijne - w związku z ograniczeniami, jakie stwarza budżet unijny - może mieć charakter wyłącznie pomocowy. "Nie będzie to główne źródło finansowania wzrostu po pandemii" - ocenił.