EEC Online: Rynek magazynowy nie boi się wirusa. Pojawią się nowe formaty

Rynek magazynowy i logistyka, jeszcze przed lockdownem, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z danymi za pierwszy kwartał br. zasoby magazynów klasy A w Polsce przekroczyły 19 mln mkw., do użytku oddano prawie 430 tys. mkw. powierzchni magazynowej i przemysłowej, a w budowie pozostawało kolejne 2 mln mkw., co - zdaniem Kamila Szymańskiego, dyrektora działu powierzchni magazynowych i przemysłowych Savills, nadal jest imponującym wynikiem.

- Porównując rok do roku, nadal mówimy o bardzo dużych wzrostach na rynku - opisuje Kamil Szymański.

Ogromna dynamika w segmencie e-commerce mogą jest dla rynku magazynowego szansą, ale i wyzwaniem. Jak nowa rzeczywistość zmieni rynek? - Deweloperzy i inwestorzy mieli czas na przygotowanie się do tego typu wyzwań - mówimy o obiektach lokowanych w tkance miejskiej i blisko miast - uspokaja Kamil Szymański. - To, czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach, to kontynuacja poszukiwań rozwiązań miejskich - last mile logistic i e-commerce. Rozwój e-commerce zachęci do działania również te podmioty, które dopiero miały w planach inwestycje magazynowe w miastach.

Ekspert nie obawia się również konsekwencji przemodelowania łańcuchów dostaw. - Jesteśmy ulokowani w komfortowym miejscu na mapie Europy. Już przed lockdownem duża część firm produkcyjnych brała pod uwagę Polskę jako potencjalny hub logistyczny - mówi dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych Savills.

Jego zdaniem, pandemia pokazała, że uzależnienie się od produkcji w Chinach i na wschodzie, może być zgubne i eliminuje możliwości aktywnej produkcji. - Może się zatem zdarzyć, że część produkcji zostanie ulokowana bliżej klienta docelowego, a Polska będzie rozpatrywana jako potencjalne nowe miejsce dla ulokowania przemysłu i produkcji. To może być też szansa dla lokalnego rynku - prognozuje Kamil Szymański. -To proces na najbliższe lata. Możemy się spodziewać dużego zainteresowania nowymi lokacjami w Europie, w tym równie z Polsce.

Czy epidemia będzie miała wpływ na przyspieszenie automatyzacji procesów w magazynach? Już wcześniej toczyły się gorące dyskusje na tematy automatyzacji i braku rąk do pracy. Obecna sytuacja jeszcze bardziej zmotywuje firmy do tego typu działań - uważa ekspert.

