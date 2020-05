EEC Online: Start-upy czeka dramatyczny spadek finansowania

Drugi dzień EEC Online. Zapraszamy do aktywnego udziału w sesji: "Sektor spożywczy – branża strategiczna"

Aktywność VC w Chinach w I kwartale nie spadła jeszcze tak bardzo, ale najnowsze dane wskazują już teraz na dramatyczny spadek i to samo wydarzy się u nas - ocenił Marcin Hejka, partner zarządzający i współzałożyciel OTB Ventures, funduszu typu venture capital.

W tej sytuacji, jego zdaniem, start-upy nie powinny wybrzydzać, tylko brać finansowanie , które jeszcze jest dostępne, choćby było na dużo gorszych warunkach niż dotychczas.

- Większość rynku technologicznego doświadczy trudnych czasów. Każdej spółce technologicznej doradzałbym, żeby zbierała pieniądze, jeśli tylko może, akceptując praktycznie każde warunki - stwierdził.

Jak dodał, należy korzystać z tego, że procesy inwestycyjne posuwają się jeszcze siłą inercji i te, które się już rozpoczęły, w większości zostaną doprowadzone do zakładanego finiszu. Za to potem, co pokazuje choćby przykład Chin, może ich nie być niemal w ogóle. Fundusze VC skupią się przede wszystkim na utrzymaniu dotychczasowych portfeli niż budowaniu nowych.

- Wydaje się, że niestety nie obędzie się bez ofiar. Możemy spodziewać się spadków wycen na poziomie 30-50 proc. Wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z bardzo dużą falą bankructw - ocenił Marcin Hejka.

EEC Online to wydarzenie, na które składają się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu. Odbywająca się w dniach 18-20 konferencja stanowi część XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress).