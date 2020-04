EEC Online w dniach 18-20 maja 2020 r.: po raz pierwszy zorganizowane zdalnie i dostępne w Internecie

– Podczas EEC Online będziemy transmitować i agregować zapisy webinariów, prezentacji, rozmów

i wirtualnych debat poświęconych gospodarce, która znalazła się w całkowicie nowej sytuacji – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

w Katowicach i European Tech and Start-up Days. – Dyskusja o wyłaniającej się z chaosu przyszłości,

o współdziałaniu w obliczu wielkiej zmiany, jaka nas wszystkich czeka, jest wyjątkowo potrzebna

i ważna – dodaje.

W dniach 18-20 maja br. odbędzie się kilkanaście wirtualnych debat, które przyniosą odpowiedzi na kluczowe pytania o charakterze gospodarczym, cywilizacyjnym, kulturowym, społecznym. Omówione zostaną dziedziny, w których dokonają się największe zmiany, sytuacja na rynku pracy, popyt na energię, cyfryzacja oraz wnioski z pandemii, które warto aktualnie formułować.

– W trakcie przygotowań do 12. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego rzeczywistość zmieniła się radykalnie i w sposób, którego nikt nie przewidział. Jakie będą realia życia – także gospodarczego – w warunkach nadchodzącej recesji przy wolno ustępującej presji epidemicznej i nieznanych jeszcze scenariuszach „odmrażania” gospodarki? O tym trzeba rozmawiać już teraz – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP. – Z wykorzystaniem nowych narzędzi, modeli i kanałów komunikacji, organizujemy EEC Online. We wrześniu chcielibyśmy spotkać się ponownie, na największej imprezie biznesowej Europy Centralnej – dodaje.

EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbyć się ma w terminie 2-4 września br., European Tech and Start-up Days zaplanowano na 3-4 września 2020 r.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 12,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ponad 150 sesjach bierze co roku udział ok. 1000 panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy European Tech and Start-up Days – spotkanie młodego i innowacyjnego biznesu z przedstawicielami korporacji, w którym udział bierze ponad 3 tys. uczestników.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.