EEC Online: Za nami drugi, trzydniowy cykl debat

W czerwcu debaty EEC Online w czasie rzeczywistym zostały odtworzone 122 tys. razy, najwyższa liczba osób, które oglądały sesję w kulminacyjnym momencie transmisji to 884 użytkowników. Do udziału w kongresie online zarejestrowało się ponad 5 tysięcy uczestników. Debaty EEC Online, w terminie od maja do czerwca, zostały odtworzone aż 2,3 mln razy.

Relacje z EEC Online są na bieżąco dodawane i można je znaleźć na stronie.

Jeszcze w lipcu i sierpniu kontynuować będziemy rozpoczętą debatę, spotykać się zdalnie, a w dniach 2-4 września zapraszamy na Europejski Kongres Gospodarczy oraz European Tech and Start-up Days do Katowic, na największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej. Po raz dwunasty chcemy w gronie doświadczonych przedsiębiorców, ekspertów, ludzi gospodarki tworzyć szerokie i otwarte forum wymiany opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce.

