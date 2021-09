EEC: Pandemia zmieniła sposób pracy, ale pracownicy zdali test

Praca zdalna jest możliwa nie tylko dzięki technologii. Ona była wcześniej i ten aspekt nigdy nie był problemem. To, co sprawiło, że home office się sprawdził, to zaangażowanie pracowników, zaufanie obu stron i dojrzałość kadry - powiedziała Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych w IBM Polska & Kraje Bałtyckie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.



Autor: PulsHR

Data: 21-09-2021, 19:26

Prelegenci debaty "BPO centra usług wspólnych", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. / fot. PTWP

Jak zaznaczyła Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions, na początku pandemii firmie bardzo szybko udało się przejść na pracę zdalną.

- Nie był to eksperyment - część zespołów już pracowała w tym modelu. Praca zdalna nie wpłynęła na efekty finansowe i jakościowe. Obecnie mamy 20 proc. osób pracujących w biurze. Teraz przygotowujemy się do przeprowadzenia ankiety i podejrzewam, że ok. 50 proc. pracowników będzie chciało pracować z domu, 40 proc. wybierze hybrydę, a 10 proc. postawi na biuro - komentuje Durzyńska-Prochowska.

Praca zdalna możliwa nie tylko dzięki technologii

Z kolei w IBM 95 proc. pracowników w tej chwili pracuje z domu.

- Praca zdalna jest możliwa nie tylko dzięki technologii. Ona była wcześniej i ten aspekt nigdy nie był problemem. To, co sprawiło, że home office się sprawdził, to zaangażowanie pracowników, zaufanie obu stron i dojrzałość kadry - tłumaczy Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych w IBM Polska & Kraje Bałtyckie.

- Trudno było nam na początku pokazać domowe tło. Nie wszystkim przychodziło to łatwo. Pojawiały się dzieci, które domagały się atencji rodziców, koty i psy, których nie można było uciszyć. To pokazało ogromną wrażliwość, dzięki której poziom produktywności, wyniki i zaangażowanie przerosły nasze oczekiwania - dodaje Jaworowska.