EEC: Przyszłość leży w małych miastach

Jeśli gdzieś wykłuwa się nam przyszłość, to ma to miejsce w małych miastach. Dlaczego? Zmieniła się logika myślenia o rozwoju. Kiedyś, żeby uchodzić za miasto uznawane za nowoczesne trzeba było mieć lotnisko, sale kongresowe, biurowce. Sukces oznaczał, że siedzi się w szklanym wieżowcu i podziwia piękne widoki z okna. Teraz już tak nie jest - podkreśla Joanna Erbel, liderka klubu samorządowego CoopTech Hub, prezeska Fundacji Blisko.

Przyszłość leży w małych miastach /fot. Unsplash

Joanna Erbel pytana o to, po czym poznać dobre miasto wskazuje na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze zmiana liczby mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat. Dalej wszystkie te rzeczy, które są związane z infrastrukturą, dostępem do terenów zielonych, do żłobków, itp. itd.

Małe miasta rozwijają się lepiej

Jak zaznacza, z jej obserwacji wynika, że pod tymi względami lepiej wypadają małe miasta, które w jej opinii stają się miejscami, w których wykłuwa się przyszłość, to one rozwijają się w ten sposób, jakiego dziś oczekują mieszkańcy.

- Zmieniła się logika myślenia o rozwoju. Kiedyś, żeby uchodzić za miasto uznawane za nowoczesne trzeba było mieć lotnisko, sale kongresowe, biurowce. Sukces oznaczał, że siedzi się w szklanym wieżowcu i podziwia piękne widoki z okna. Teraz już tak nie jest. Im więcej mówimy o bioróżnorodności, o tym, że za jakością życia stoi prawo do czasu wolnego, prawo do nieprzemieszczania się, a punktem odniesienia jest miasto 15-minutowe, to wtedy rzeczywiście wygrywają te miasta, które takie są, a są to miasta mniejsze - podkreśla liderka klubu samorządowego CoopTech Hub, prezeska Fundacji Blisko.

Czego ludzie szukają w małych miastach?

Jej opinię potwierdza Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, który przyznaje, że mimo iż miasto nie leży w centrum regionu, to ludzie chętnie się w nim osiedlają, przez co mieszkańców przybywa.

- Ludzie znajdują u nas to, czego szukają i decydują się zamieszkać na stałe. A człowiek chce zaspokoić w pierwszej kolejności potrzeby fizjologiczne. Musi mieć co jeść, gdzie mieszkać, czuć się bezpiecznie, potem dochodzi edukacja, kultura, które nabierają na znaczeniu, potem samorealizacja. Nasi mieszkańcy wiedzą, że to wszystko jest u nas możliwe - przekonuje burmistrz Tarnowskich Gór.

Materiał powstał podczas panelu "Jakość życia" zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.