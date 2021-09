EEC: Rozwiązania chmurowe usprawniają funkcjonowanie firm

Rozwiązania chmurowe usprawniają analizę danych nieustrukturyzowanych, co wpływa na sprawniejsze działanie firm - stwierdzili uczestnicy poniedziałkowego panelu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zwrócili uwagę, że wyzwaniem może być zarządzanie kosztami utylizacji chmury.

Autor: PAP

Data: 20-09-2021, 19:45

Rozwiązania chmurowe usprawniają funkcjonowanie firm /fot. Unsplash

Uczestnicy poniedziałkowego panelu "Czas chmury" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wskazywali, że powodem przechodzenia firm do chmury jest m.in. bezpieczeństwo. "Żadna pojedyncza korporacja, nawet największa globalnie nie jest w stanie wydać na zabezpieczenia, w tym na zapewnienie dostępności, tak dużych pieniędzy jakie wydają firmy typu Microsoft, Amazon, Google" - mówił Krzysztof Radziwon z KPMG w Polsce.

W jego opinii chmura dostarcza "sprawne rozwiązania w zakresie analizy danych nieustrukturyzowanych", pochodzących z wielu źródeł: obrazów, fragmentów rozmów, korespondencji z portali społecznościach. Ma to na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa. Chodzi - jak mówił - o analizę danych dotyczących m.in. klientów, ich zachowań, tego co zrobić, aby lepiej z nim współpracować. "Chmura dostarcza narzędzi, które pozwalają na przeprowadzenie takiej analizy relatywnie skutecznie" - wyjaśnił Radziwon. Według niego problemem większości firm, które decydują się wejść do chmury jest to, że nie zdają sobie sprawy, po co to robią.

Wicedyrektor programu GovTech Polska Antoni Rytel wskazywał, że wdrażanie chmury to nie jest proces stricte informatycznym, "ale to jest projekt organizacyjny i ludzki". Wskazał, że firmy decydują się na przejście do chmury m.in. ze względu na koszt, prostotę i szybkość użytkowania, a także bezpieczeństwo. "Są cztery kategorie danych oficjalnie zidentyfikowanych: od informacji publicznych po informacje niejawne - każda z nich ma swoje przypisane zasady bezpieczeństwa" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że chmura rządowa jest oparta na centrach danych, które powstają także w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Według uczestników panelu MŚP i duże firmy w Polsce zaczynają korzystać z chmury, ale przyjmowanie tych rozwiązań nie odbywa się w szybkim tempie. Z zacytowanych danych z raportu firmy Deloitte, wynika, że zdecydowana większość badanych firm, które korzystają z chmury publicznej trzyma w niej maksymalnie 20 proc. swoich zasobów, pozostała część znajduje się w tzw. infrastrukturze dedykowanej.

Tomasz Sobol z firmy OVHcloud zwrócił uwagę na obostrzenia związane z przenoszeniem części zasobów do chmury i zaznaczył, że niektórych aplikacji nie można do niej przenieść. Stwierdził, że w Europie mamy tendencję: +wszyscy do chmury+, a w Stanach Zjednoczonych i Skandynawii obserwuje się dojrzałość organizacyjną - firmy zdają sobie sprawę z wyzwań związanych z działaniem w chmurze. "Pojawiających się wyzwań bezpieczeństwa, szybkości (...), zarządzania kosztami utylizacji chmury" - wymienił.