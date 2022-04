EEC: Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka - relacja z debaty (galeria)

W czasie debaty na EEC pt. „Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka” rozmawiano o wyzwaniach jakie cyfryzacja niesie za sobą dla społeczeństwa i gospodarki. Wiele mówiono o władzy algorytmów, etyce i regulacjach.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 29-04-2022, 14:44

Transformacja cyfrowa – regulacje i etyka

Debatę prowadziła Anna Wilczyńska-Baraniak,Adwokat, Associate Partner, Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii, Danych Osobowych, EY Law, która zauważyła, iż jesteśmy w czasach cyfryzacji, ale także tworzenia ogromu regulacji na poziomie europejskim. - Ich skala wymusza zmianę sposobu prowadzenia biznesu – mam na myśli projekt rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Czy pojawienie się nowych regulacji w zakresie technologii oznacza, że nie potrzebna nam jest etyka? - pytała moderator.

Jakie ryzyka wiążą się z postępującą dygitalizacją?

- Technologii jest i będzie coraz więcej. Ma to swoje negatywne zjawiska – im więcej jesteśmy w cyfrowym świecie, tym więcej nowych kompetencji musimy się nauczyć, być bardziej wyczuleni, znać swoje prawa. Musimy być świadomym uczestnikiem tych zmian – powiedział Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR, Investment Fund, pełnomocnik rządu RP ws. szczytu cyfrowego ONZ.

- Podczas szczytu cyfrowego ONZ również rozmawialiśmy o tych wyzwaniach, jakie wiążą się z postępującą cyfryzacją. One układają się w kilka bloków tematycznych, które są niezmiernie ważne. Pierwszym jest pojęcie dostępu do sieci – niezależnie od tego, jak on jest realizowany. Pamiętajmy, że połowa świata nie ma w ogóle dostępu do sieci – zwrócił uwagę Krzysztof Szubert.

Drugą grupą zagadnień to usługi w tym świecie cyfrowym. - Oprócz treści rozrywkowych, jak dostęp do gier, filmów, czy do treści, ważne jest aby mieć realny powód obecności w świecie cyfrowym – myślę tu o usługach świadczonych przez biznes i administrację. Z tym wiąże się temat cyberbezpieczeństwa. I wreszcie czwarty filar, to kompetencje cyfrowe w różnych grupach – tak, aby każdy mógł być uczestnikiem zmian zachodzących w świecie – mówił prezes zarządu NCBR.

Wskazał przy tym jak ważne są fundusze aby to wszystko realizować. - Pandemia skutecznie pokazała wagę technologii cyfrowych. Bez tego nie było by nauki, załatwiania różnych spraw. Mamy na poziomie Komisji Europejskiej wiele funduszy kierunkowych. To jest dobry moment aby rozwijać cyfryzacje, uczyć się, szukać dobrych i złych stron – uważa prezes Szubert.

Mówiąc o cyfryzacji, chciałbym tu dotknąć inwazji Rosji na Ukrainę i technologii cyfrowych, które są w tle – w żadnym wcześniejszym konflikcie zbrojnym technologie cyfrowe nie były tak mocno wykorzystywane, czy to w sferze dezinformacji czy ataków na infrastrukturę – zauważył.

- Mamy również w tym kontekście rozwój w Polsce, gdyż szybki rozwój pozwolił już przyznać milion numerów pesel uchodźcom z Ukrainy – dodał.

Równość mediów wobec prawa

Marek Frąckowiak, prezes Izba Wydawców Prasy, zapytany jak dzisiaj Izba Wydawców Prasy postrzega technologie i jakie wyzwania w związku z tym widzi, powiedział, że zaawansowaną technologię można wykorzystywać do złych i dobrych rzeczy. - W technologii wszyscy upatrujemy szansę i wydawcy prasy również. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że pokutujący jeszcze podział na prasę i internet jest już dziś kompletnie anachroniczny. Nie ma już czegoś takiego. Prasa to treść, to redakcja, to nośnik niezależnie czy papierowy czy elektroniczny – podkreślał.

Zdaniem prezesa Frąckowiaka, wszystkie nowoczesne technologie używane w mediach to bardzo potrzebne narzędzia. - Naszym zdaniem problem tkwi zupełnie gdzie indziej – wobec pewnej nierówności wobec prawa nowych technologii. Niestety, wszyscy popełniliśmy ten błąd, także wydawcy prasy, że przyznaliśmy internetowi specjalne prawa wyłączając go z ochrony własności. Przyznano mu prawa do mówienia, do przekazywania treści ponad wszelkimi regulacjami. Myślę, że tu jest problem, gdyż stworzono kategorię wypowiedzi, która jest chroniona tylko z racji tego, że używa nowoczesnych technologii cyfrowych. Nie z racji tego, że stoi za nią mądrość, profesjonalizm, rzetelność, a wyłącznie to jak te wiadomości są rozpowszechniane. Zaczęto zacierać granicę pomiędzy profesjonalnym dziennikarstwem, a influencerami, dziennikarstwem obywatelskim, między blogerami – między całym internetem, który nagle zyskał takie samo narzędzie potężnego rozpowszechniania. Zatarto tę granicę wiarygodności i odpowiedzialności za słowo. Tu upatruję zagrożenia. Trzeba korzystać z nowoczesnych technologii, ale należy pamiętać, że powinny mieć takie same prawa – mówił Marek Frąckowiak.

Czas na zmianę algorytmów

Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka, prezeska Fundacja Panoptykon, mówiła o planach regulacji internetu. - Plan Unii Europejskiej na regulację obszaru internetu i nowoczesnych technologii odbieram jako spójny projekt kilku regulacji sektorowych, które się uzupełniają. Oczywiście są elementy trudne, jak chociażby próba dokończenie czegoś, co nie udało się w RODO. To oczywiście zła wiadomość dla prawników, którzy chcieliby kompletnych i jasnych regulacji. Niestety świat działa inaczej. Czas biegnie i gdy regulacje są stosowane, to pewne problemy stają się dla nas oczywiste i wymagają naprawy – zauważyła prezes Szymielewicz.

Dodała, że zrębek reformy którą proponuje KE wydaje się jej bardzo sensowny. - Oczywiście, jako organizacja chroniąca interes społeczny i prawa ludzi w sieci, to dla nas zawsze jest to za mało. Chcielibyśmy, aby największe firmy internetowe zostały efektywnie zmuszone do uznania szkód społecznych, do których się przyczyniają, żeby wzięły za nie odpowiedzialność i aby szkody te zostały wyeliminowane. Mam tu na myśli arbitralną cenzurę, uzależnienie mediów informacyjnych od tego, jak działają platformy internetowe, ogólnie władze algorytmów, władzę cenzorską i moderowania naszego obrazu świata – wymieniała Katarzyna Szymielewicz.

- To wszystko są bardzo niebezpieczne rzeczy i kontekst społeczno-polityczny mamy taki, że nikogo nie trzeba przekonywać. Pytanie brzmi raczej, jak sobie z tym poradzimy. Niestety nie udało się nam rozwarstwić platform. Organizacje społeczne chciały wymusić na platformach internetowych np. oddzieleniu hostingu treści i sieci społecznościowej od interface’u i algorytmu. Miałoby to służyć temu, aby przykładowo człowiek w Polsce czujący się atakowany dezinformacją, hejtem czy czuje, że jego słabości są wykorzystywane przeciwko niemu, mógł wybrać etyczny i bezpieczny dla nie go algorytm, który autoryzuje jakaś niezależna instytucja – postulowała Katarzyna Szymielewicz. Uważa, że gazety słusznie narzekają, że są uzależnione od sieci społecznościowych, że największą bramką dostępową do ich treści pozostają media społecznościowe. - Można to zmienić zmieniając algorytmy na lepsze – dodała.

Zaznaczyła również, że teraz najwięcej ją interesuje nie tylko projekt, co jego wdrażanie. - Ważne jest teraz, aby nie powtórzyć błędów RODO. Trzeba usiąść wspólnie do stołu i pracować, aby nowe rozwiązania byłe lepsze. Wiemy, że stary system nie działa, teraz trzeba wypracować nowy – stwierdziła.

Prawo własności trzeba czasem ograniczać?

Temat jak wyważyć balans pomiędzy rozwojem nowych technologii, a interesem publicznym omówił Jan J. Zygmuntowski, Management & Artificial Intelligence Program Coordinator, Akademia Leona Koźmińskiego. - Był moment, w którym sądziliśmy, że internet jest jakby oddzielną sferą, nie wymaga regulacji, że to przestrzeń wspólna, gdzie ludzie się komunikują i to nie ma zasadniczego znaczenia. Okazało się, że w momencie scyfryzowania społeczeństwa i całej gospodarki, internet ma wpływ na wszystko. Okazało się, że to co dają nam platformy cyfrowe, aplikacje, strony internetowe, to nie jest tylko łączność. To jest infrastruktura krytyczna wręcz – mówił Jan Zygmuntowski.

- Ponieważ od początku nie były tworzone regulacje, to okazało się, że jest tak jakbyśmy mieli w energetyce, wodociągach czy kolei całkowicie prywatną własność, gdzie ktoś może powiedzieć, iż nie wpuszcza kogoś na swoje tory. Tam gdzie są monopole naturalne, to KE rozsądnie stwierdziła, że konieczne jest stwierdzenie, kto jest tak ważny, tak krytyczny, że musimy regulować – stworzyć zasady automatycznego dostępu, zasady naruszeń jak każdej infrastruktury. Każda infrastruktura jest czyjąś własnością – albo jest publiczna, albo jest bardzo ściśle regulowana, tak jak dzieje się to w energetyce, gdzie gospodarstwa domowe mają taryfy ustalane przez URE – argumentował Jan Zygmuntowski.

- Teraz wiemy już, że interes publiczny wymaga wyważenia niestety. Czasami prawo własności wygra, a czasami należy je ograniczyć, w taki sposób, aby wygrała wolność słowa, albo prawo ludzi do ingerencji w ich własne dane. Kodeks usług cyfrowych ma przeciwdziałać temu co robią korporacje z naszymi danymi. Problem danych jest sercem tego o czym rozmawiamy. Ponieważ jest to tak ważne, tak trudno to uregulować. Nadchodzi wiele regulacji, które będą się tym zajmować. Wiemy na pewno, że dane jako zasób, na pewno nie są towarem i nie ma sensu trzymać ich jako prywatnej własności. Ich replikacja przynosi tylko korzyści tym, którzy mogą z tego robić innowacje. Jak tym zarządzić? To wielkie wyzwanie współczesnej cywilizacji – uważa Zygmuntowski.

Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi, zauważył, że gdy istnieje regulacja, kluczowa staje się egzekucja. Ważne jest aby ściganie naruszeń w tym obszarze, też miało miejsce.

Odpowiedzialność za słowa

Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, Tomasz Chróstny, prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podkreślił, że jesteśmy państwem prawa i funkcjonujemy w ramach prawa. - My, jako instytucja publiczna mamy dużo większą odpowiedzialność także za słowo, niż jakakolwiek indywidualna jednostka, która może dość abstrakcyjnie wybiegać do przodu. My działamy w oparciu o określony standard dowodowy. To, że o czymś się mówi, że ktoś stosuje określone mechanizmy, jest czymś innym niż dowieść tych mechanizmów, zakończyć postępowanie decyzją i wybronić się w sądzie. Jest to konsekwencją nie tylko ram prawnych, ale także pewnych wartości oraz tego, jak postęp technologiczny jest wartością, którą się zachłysnęliśmy jako społeczeństwo i gospodarka – mówił prezes UOKiK-u.

W jego opinii, to nie tylko problem polski, ale wielu krajów. -Mieliśmy do czynienia z dziką prywatyzacją, a teraz mamy do czynienia z dziką cyfryzacją. Pomysł, aby wyjąć algorytm i zastąpić go innym, to bardzo dobry przykład. Kto miałby to zrobić i zdecydować jakim zastąpić obecny? Nacisk na to, że cyfryzacja jest tak dużą wartości, że dopiero za tym powinna iść regulacja, aby temu biznesowi nie przeszkadzać. To bardzo poważny problem, jeśli chodzi o przewagi konkurencyjne, ale także o monopole technologiczne, które powstały – stwierdził prezes Chróstny.

- Tak będzie, jeśli nie dokonamy zmiany paradygmatu regulacyjnego. DMI jest tą właśnie zmianą. To regulacje mają iść za biznesem. DMI to zmienia, stwarzamy elastyczne ramy, które mają ograniczać biznes chcący rozwijać się kosztem społeczeństwa – dodał.

Bezpieczeństwo, dostępność i równość

Jeśli dziś rozmawiamy o DMI i innych unijnych dokumentach regulujących cyfryzacje, to musimy powiedzieć trzy wyrazy: bezpieczeństwo, dostępność i równość. Tego wymagamy jako Ministerstwo Rozwoju i Technologii – powiedziała Olga Ewa Semeniuk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

- Na początku trwania dyskusji z KE zastanawialiśmy się jakie zasięgi, jakie zakazy i nakazy będą miały te rozwiązania. Chcielibyśmy wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i dostęp, ale te nowe regulacje powinny zakazać wykluczania małych i średnich firm. Decyzja kierunkowa jest na tak, ale nie chcemy aby było to prawo martwe, musi być użyteczne dla małych i średnich firm. Pojawia się tu wiele wątpliwości. Kto będzie regulował, kto będzie nakładał kary i dawał zgody. Udało się nam wypracować wstępne kryteria DMI i regulacji gospodarki cyfrowej. Chcemy też łączyć przedsiębiorstwa. Jest bardzo ważne, aby regulacje szły już bezpośrednio za biznesem. Inaczej będzie to prawem bezużytecznym – uważa Olga Semeniuk.

Nowy paradygmat

Tomasz Chróstny zwrócił uwagę na działania jakie są podejmowane przez UOKiK względem Allegro. - Obejmują Aple, Amazona, HBO, czy inne. Te elementy są od dwóch lat mocno w naszym warsztacie obserwacji – powiedział. - Jeśli chodzi o regulacje, to szeregu regulacji, które wchodzą KE w usługi cyfrowe. DMI to bardzo ważna zmiana paradygmatu, gdyż mają elastyczne ramy. Dla mnie ważna jest zmiana tego paradygmatu, aby nie iść za biznesem, ale wyprzedzać pewne elementy. Proszę zwrócić uwagę na rynek komunikacyjny – tutaj jest dokładnie wskazane – do tego roku taka emisja spalin, czy normy bezpieczeństwa – mówił prezes UOKiK.

- Żyjemy w świecie, który bardzo dynamicznie się rozwija. To wręcz niesamowite. Musimy sprawić, aby ten postęp, ta wiedza i możliwości były wykorzystywane dla nas, a nie przeciwko nam. Jeśli spojrzymy na nierówności w społeczeństwie, gdzie 1 proc. posiada więcej niż 99 proc. pozostałej ludności. Jeśli przełożymy to na gospodarkę, gdy 1 proc. firm, będzie dysponował większą ilością danych o nas niż wszyscy pozostali? To są bardzo powszechne przewagi konkurencyjne. Dlatego tak ważne są mechanizmy ochrony konkurencji, które nie tylko eliminują z rynku naganne praktyki, ale wyznaczają ramy. Rozwój to kierunek, w którym poruszają się przedsiębiorcy, regulacje to droga, którą się przemieszczają, ale etyka i odpowiednie mechanizmy to są wszystkie znaki, że droga i ruch odbywa się bezpiecznie. Także jako konsumenci musimy zdać sobie sprawę, że ktoś inny płaci za tzw. „darmowy posiłek”. Myślimy długoterminowo, uświadamiajmy siebie nawzajem. Ważne jest także zaufanie do regulatorów, zrozumienie dlaczego takie regulacje są wprowadzane i czemu służą. A są wprowadzane w interesie publicznym. Abyśmy wszyscy mieli wybór, aby 1 firma nie rozwijała się kosztem wszystkich innych. Aby wszyscy mogli się rozwijać. Konkurencja to bardzo ważna, istotna wartość – podkreślał Tomasz Chróstny.

Rola Big Tech w procesie powstawania regulacji

Krzysztof Szubert, został zapytany czy firmy BigTech powinny być brane w procesie powstawania regulacji, zwrócił uwagę, że w okresie pandemii największe firmy podwoiły swoją wartość. - To pokazuje, że nawet w krytycznych sytuacjach one się dynamicznie rozwijają. Rodzi się też pytanie, czy powstanie jakiejkolwiek dla nich konkurencji jest jeszcze w ogóle możliwe. Czy już nie jest za późno. Z drugiej strony ważne jest, aby nie przeregulować tego całego rynku. Patrzmy też na kontekst szerszy niż Europejski - gdzie jest konkurencja, więc USA i Chiny. Uważam, że powinniśmy wspierać małe i średnie firmy i rozwijać – powiedział Krzysztof Szubert. - Głównym inicjatorem dyskusji w UE o przepływie danych, była Polska – zauważył.

Tomasz Chróstny, odniósł się do obawy, aby nie przeregulować rynku. - Duży biznes sobie poradzi. Tu stopień falandyzacji ma ogromny poziom. W Szkocji wprowadzono na stołówkach rozpoznawania twarzy, aby ułatwić płacenie za obiady. W Singapurze są roboty dostarczające zakupy do domu, a Aple pracuje nad systemem wczesnego rozpoznawania depresji. Proszę tylko spojrzeć jaką ogromną przewagę mają największe firmy, jaki ogromny dostęp do danych i męczliwości ich wykorzystania – powiedział prezes Chróstny.

Zauważył jak zmieniło się pojęcie dóbr trwałych. - Dziesięć lat temu laptop żył około 7 lat, teraz około 5 lat, smartfon z 3 do 2 lat. Jak bardzo cykl życia się skrócił w ciągu ostatnich dwóch dekad. Lodówki, telewizory, zmywarki… KE po tylu latach musiała wprowadzić prawo do naprawy, co powstrzymało produkcję elektrośmieci i sztucznego skracania życia produktów. To pokazuje, że duży biznes nie będzie miał problemów i sobie doskonale poradzi. Nie martwmy się BigTech. Martwmy się o konsumentów i małe i średnie firmy, które będą miało ogromne problemy, jeśli nie postawimy rozsądnych ograniczeń tym największym – uważa Tomasz Chróstny.

Czy przetrwają małe i średnie firmy?

Zdaniem Olgi Semeniuk małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo obawiają się, że zostaną zjedzone przez największe firmy. - Ten strach jest naprawdę duży. Ostatnie 3 lata pokazuję, że wydarzyć może się absolutnie wszystko – pandemia, stan wojny. To duże wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa – powiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Katarzyna Szymielewicz zauważyła, że nie tylko wartość niektórych usług, ale też nakłady na lobbying podwoiły się razy dwa, a równocześnie ambicje KE podzieliły się przez dwa. - Mimo zmiany paradygmatu, ambicje co partycjujemy, zostały bardzo ograniczone. Na stole zostały bardzo dobrze rozpoznane problemy jak cenzura i wykorzystanie danych. To KE widzi i mamy tu spore sukcesy. To czego potrzebujemy to otwarcie BigTech. Bardzo się cieszę ze zmiany paradygmatu, ale lobbing BigTech był na tyle skuteczny, iż udało mu się zatrzymać tę reformę w pół drogi – stwierdziła prezes Szymielewicz.

Zgodził się z tym Jan Zygmuntowski. - Widzieliśmy bardzo dużo otwierania G2B, ale nie ma przykładów B2B. Mamy zasoby, w innych obszarach np. zdrowia, mamy bardzo dużo danych o wielkiej wartości. Chcemy wspierać start-upy, ale mamy wciąż tę sama pozycję. Jeśli chcemy się rozwijać i zwiększać poziom życia, musimy wchodzić wyżej w tych łańcuchach. Dane tworzą dane – Amazon mając ich wiele więcej sprzedaje, więc znowu pozyskuje dane – to taki zamknięty cykl. Wydaje mi się, że mamy mnóstwo danych, których trzeba strzec i udostępniać tym, którzy chcą służyć interesom publicznym. Udostępnienie danych małym i średnim przedsiębiorstwom sprawi, że one będą się cyfryzować, ale nadal będą w tym samym miejscu – mówił Jan Zygmuntowski.

Technologia 5G

Jan Zygmuntowski zapytany jak w Polsce wygląda kwestia technologii 5G i jak wygląda proces jej wdrażania, powiedział, iż uważa, że jest ona niezmiernie potrzebna, gdyż tym co ją charakteryzuje to nie tylko prędkość przesyłania danych, ale brak opóźnień, co jest niezmiernie ważne w pewnych obszarach. Jako przykład podał transport autonomiczny, gdzie opóźnienie 1-2 sekundy może mieć kluczowe znacznie dla bezpieczeństwa. - Terminy wdrażania 5G mamy narzucone przez KE i jest to powiązane z całą Europą. Znajduje to odzwierciedlenie w implementacji prawa – dodał.

Potrzebna ochrona przed BigTech

- Wydawcy prasy to w większości to małe i średnie przedsiębiorstwa. Potrzebują one ochrony przed BigTech – inaczej nie tylko nie nadążą za wielkimi, ale wręcz znikną. Generalnie nie jesteśmy zwolennikami regulacji, wolimy samoregulacje. Jednak istnienie taki poziom ochrony interesów naszych rodzimych przedsiębiorstw, gdzie potrzebne są regulacje na szczeblu ogólnym – krajowym a nawet europejskim – powiedział Marek Frąckowiak.

Zapytany o receptę na zwalczanie dezinformacji i fake newsów, powiedział, że nie ma jednej recepty i zarazem są ich tysiące. - Wiele już powiedzieliśmy na ten temat, choć nie wprost. Przede wszystkim jest to obrona rzetelnej informacji oraz nauka, gdzie trzeba jej szukać. Mamy też do czynienia z psuciem zawodu w pogoni za zyskownością. Wielu nie stać na zatrudnienie dobrych dziennikarzy, bo jest to kosztowne. Dobre informacje muszą kosztować. Wracamy znowu do ochrony tego biznesu, jakim jest produkcja informacji i treści – mówił prezes Izba Wydawców Prasy.

Dwie klasy: posiadacze i reszta

Zdaniem Jana Zygmuntowskiego, gdy dotykamy trudnej materii, jakim jest system decyzyjny, nie można mówić tylko o inżynierii.

- Etyka ma bardzo wielkie znaczenie, pojawia się na wielu etapach np. selekcji danych. W danych mogą być jakieś historyczne trendy, możemy konserwować rzeczywistość utrwalając pewne błędy. Etyka jest bardzo ważna, ale aktor nie etyczny nie da się zatrzymać tylko zapewnianiami czy samą etyką. Obserwujemy się wyłanianie dwóch klas: multimilionerów, którzy mogą uzyskać dowolny kredyt i kupić infrastrukturę komunikacyjną świata, którą wykorzystują rządy, dziennikarze. A druga klasa to Ci, którzy słyszą, że nie będą posiadać niczego – słynny komunikat Wolrd Economic Forum „Nie będziesz posiadać nic i będziesz szczęśliwy”. To jest skierowane do mojego pokolenia – nasze zdolności kredytowe nie istnieją, pracujemy na umowach śmieciowych i jakie jest dla nas wyjście z tej matni? Czy rzeczywiście ma to tak wyglądać, że jedni tworzą systemy IE, a drudzy tylko będą ich odbiorcami, bo o nich się decyduje. Czy jednak może systemy powinny być bardziej otwarte i jakaś kontrola nad tym powinna być – zastanawiał się Zygmuntowski.

Kto powie co jest prawdą a co nie?

Olga Semeniuk wprost stwierdziła, że rynek małych i średnich przedsiębiorstw nie jest gotowy na technologię sztucznej inteligencji. - Myślę, że to nie jest czas na sztuczną inteligencje w potencjale MiŚP. Jest ona wyzwanie dla dużych firm, gzie jest ona dopiero wdrażana, ale w MiŚP jest przed nami kilku letni proces nadrabiania zaległości chociażby we wdrażaniu e-commerce. Przed MiŚP jest jeszcze etap automatyzacji, robotyzacji, ale nie dążyć aby robot zastąpił człowieka. Bardzo ważne jest abyśmy chronili zakres pracy człowieka – podkreślała.

Zapytana o fake newsy, powiedziała, że trzeba się zastanowić kto tworzy normy etyczne, kto rozlicza nową rzeczywistość? - Z czasów epidemii i teraz wojny, ludzie częściej nie wierzą niż wierzą. To duży problem. Nie ma dróg i źródeł aby weryfikować i porównywać informacje. To charakterystyczne na szybkiego świata. Kto miałby być aniołem stróżem – weryfikować normy etyczne i powiedzieć co jest dobre co jest złe – pytała Olga Semeniuk.

Pewnej odpowiedzi próbował udzielić Marek Frąckowiak. - Profesjonalne dziennikarstwo w przeciwieństwie do zalewu różnych niesprawdzonych i często dziwacznych informacji, daje gwarancje i ponosi odpowiedzialność. Trzeba tego bronić. To kwestia edukacji, trzeba uczyć ludzi, że jest różnica pomiędzy rzetelną informacją ze sprawdzonych mediów, a informacją niewiadomego pochodzenia. Trzeba zapewnić odpowiedzialność za słowo – podkreślał.

Katarzyna Szymielewicz odpowiadając na pytanie kto ma być arbitrem, zwróciła uwagę, że KE stwierdziła, że arbitra nie będzie. - Będziemy mieć procedurę. Nie może organu decydującego co jest prawdą a co fałszem. To do czego dążymy, to debata demokratyczna. Wiemy z badań, że ludzie nie są oszukiwani tymi newsami. Oni chcą wierzyć, lub preferują pewną narrację. Ważny jest przede wszystkim dostęp do rzetelnej narracji i aby algorytmy jej nie chowały – mówiła. - W mediach niestety algorytmy promują nieetyczny model biznesu – dodała.