Czwarta edycja konferencji stanowiącej prolog do Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się 6 lutego 2023 r. Spotkamy się w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw w gronie prelegentów omawiając m.‌in. tematy: nowej energetyki, infrastruktury i geopolityki, digitalizacji, zielonej transformacji i wielu innych.

EEC Trends 2023 już w lutym. Zarezerwuj termin!/fot. PTWP

W toku dyskusji EEC Trends wypełnią się treści agendy Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Już dziś zapraszamy do udziału!

POZNAJ ZAKRES TEMATYCZNY EEC TRENDS 2023

W programie:

EEC TRENDS: Gospodarka 2023: trendy, szanse, ryzyka

Inflacja i złotówka, finanse publiczne i środki rozwojowe, podatki i daniny – dokąd zmierzamy? Geopolityka: globalne czynniki kształtujące warunki funkcjonowania polskiej gospodarki. Scenariusze kryzysu: co z ceną energii, z rynkiem, z transformacją? Biznes i ekonomia w roku wyborczym – czego oczekujemy od polityków? Zrównoważona, oszczędna, nowoczesna, konkurencyjna – produkcja na nowych zasadach? Jak wykorzystać presję zewnętrznych czynników dla przyspieszenia zmian w polskiej gospodarce?

EEC TRENDS 2023: Nowa energia, nowa energetyka

Transformacja polskiego sektora energii wobec kryzysu i zmian spowodowanych wojną. Czy strategia energetyczna państwa odpowiada aktualnym wyzwaniom? Inwestycje w energetyce odnawialnej: przyspieszenie, hamowanie czy zakręt? Jak godzić względy bezpieczeństwa energetycznego, zasady rynku i interes odbiorcy energii? Rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych – jak i kiedy? Stabilność systemu energetycznego w procesie odchodzenia od węgla. Polski atom – o krok bliżej celu. Docelowy miks polskiej energii – potencjał, regulacje, terminy.

EEC TRENDS 2023: Infrastruktura i geopolityka

Nowe szlaki handlowe, zmiany w łańcuchach dostaw a planowane i realizowane inwestycje infrastrukturalne. Logistyka inaczej, nowe modele produkcji. Czy nearshoring to trwały trend? Nowoczesna infrastruktura wsparciem zielonej transformacji gospodarki. Porty morskie – jak wykorzystać logistyczną rewolucję. Porty lotnicze – trudna sztuka adaptacji. Inwestycje na kolei – najwyższy czas na efekty. Cyberzagrożenia, sabotaż, terroryzm – jak chronić infrastrukturę krytyczną?

EEC TRENDS 2023: Digitalizacja w praktyce

Trendy i technologie w strategiach firm. Biznesowe realia wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Co je stymuluje, a co ogranicza? Obszary cyfrowego świata, w których inwestycje przyspieszają. Chmura, Big Data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, technologie Przemysłu 4.0 – adaptacja projektów do aktualnych realiów i zmieniających się potrzeb.

EEC TRENDS 2023: Zielone inwestycje

Fala inwestycji w zrównoważoną produkcję – co to oznacza dla biznesu? Rosnąca rola kryteriów ESG z perspektywy klienta, kooperanta, inwestora. Najważniejszy obszar zielonych projektów – odnawialne źródła energii, wodór, efektywne gospodarowanie energią, odpady i gospodarka cyrkularna, technologie nisko- i zeroemisyjne w tradycyjnych gałęziach przemysłu. Technologie dla klimatu i ich wykorzystanie. Źródła finansowania, programy wsparcia.

EEC TRENDS 2023: Finansowanie

Kondycja, stabilność sektora bankowego – tu i teraz; jego faktyczna i praktyczna zdolność do finansowania gospodarki. Inflacja, regulacje, spowolnienie i inne czynniki zewnętrzne. Sektor finansowy ocenia projekty; nowe kryteria? Sytuacja kredytobiorców – prognozy i oczekiwania. Rynek kapitałowy – trendy na parkiecie. Fundusze unijne, czyli rozwojowy pieniądz na trudne czasy.

EEC TRENDS 2023: Globalny handel

Handlowa mapa świata dziś i jutro – jakie przepływy, jakie kierunki? Międzynarodowa ekspansja w czasach skrajnej niestabilności. Sztuka zarządzania ryzykiem. Największe gospodarki świata: od rywalizacji po konflikt. Sprytni, odporni, elastyczni – eksporterzy i importerzy w zmieniających się realiach geopolitycznych. Polski biznes w świecie – trudniej, lepiej, inaczej?

EEC TRENDS 2023: Ukraina – wojna i przyszłość

Wsparcie dla walczącej Ukrainy; potrzeby i możliwości – jak pomagać skutecznie? Kryzys humanitarny jako kolejne wyzwanie. Zasoby i zniszczenia, potencjał i odbudowa. Jak się do niej przygotować? Jakie będą priorytety? Goście z Ukrainy w Polsce i na polskim rynku pracy. Europejskie aspiracje Ukrainy – w jakim punkcie jesteśmy? Kolejne etapy, możliwe scenariusze, role do odegrania.

EEC TRENDS 2023: Tech dla inwestora

VC, PE, business angels w poszukiwaniu ciekawych projektów. Jakie obszary biznesu opartego na technologiach cieszą się obecnie zainteresowaniem inwestorów finansowych? E-commerce, edutech, fintech, medtech, zielona transformacja energetyki i tradycyjnych sektorów gospodarki – nowe szanse dla innowacyjnych firm i inwestorów. Start-upy o globalnym potencjale: co je łączy, jak je rozpoznać? Kiedy mówią „sprawdzam”: finansowanie start-upów w realiach spowolnienia, kryzysu, niestabilnego otoczenia.

EEC TRENDS 2023: WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Gala wręczenia nagród WNP Awards

W trakcie EEC Trends odbędzie się gala wręczenia nagród WNP Awards, przyznawanych przez redakcję portalu gospodarczego WNP.PL. Wyróżnienia wręczane są tym, którzy poprzez swoje działania zmieniają na lepsze polską gospodarkę. Laureatami są rokrocznie osoby, instytucje i przedsiębiorstwa, które w ostatnim czasie wywarły znaczący, przełomowy wpływ na polską gospodarkę.

Rejestracja na wydarzenie będzie dostępna wkrótce.