EEC Trends: Zielony Ład i agenda cyfrowa to szansa dla wielu branż

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska podczas debaty otwierającej tegoroczną edycję EKG powiedziała, że jeśli Zielony Ład i agenda cyfrowa są postrzegane jako czynniki ograniczające inwestycje prywatne, to jej zdaniem widoczna jest niespójność takiego rozumowania. "Jeśli mówimy o mobilizowaniu inwestorów do inwestowania prywatnego kapitału w gospodarkę, to każdy patrzy na czas, ryzyko i perspektywy. Powinniśmy inwestorowi pokazać perspektywę. To perspektywa Zielonego Ładu i cyfrowej gospodarki" - stwierdziła Czerwińska.

W opinii Czerwińskiej kryzys związany z pandemią koronawirusa wpłynął asymetrycznie na wiele branż i poszczególne gospodarki. "Ponad 50 proc. przedsiębiorstw deklaruje konieczność inwestowania w cyfryzację" - powiedziała wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przypominając iż środowisko pokryzysowe będzie wymagało modyfikacji w strategiach prowadzenia biznesu.

Jednocześnie, jak zaznaczyła, "jeśli chodzi o inwestycje na które wszyscy mamy nadzieję, to powinny być inwestycje zmieniające gospodarkę".

"Jeśli tego nie podejmiemy, to ten optymizm (dotyczący odbudowy gospodarki po pandemii - PAP) nie będzie pomocny" - oceniła Teresa Czerwińska.

Prezes PERN Igor Wasilewski powiedział, że Zielony Ład postrzega "jako trudność i jako szansę". W jego opinii "to cel i wyzwanie, którego nie unikniemy".

Z perspektywy PERN wykorzystanie paliw nie skończy się z dnia na dzień, to będzie proces, w którym stabilna perspektywa istnieje do roku 2030. "Później musimy się liczyć ze spadkiem konsumpcji paliw" - podkreślił prezes PERN i zapowiedział odpowiedź spółki na ten problem, która ma być upubliczniona w nadchodzących miesiącach. "Dbałość o ekologię zaczyna się od pracowników" - zauważył Wasilewski. "To zmniejszenie zużycia energii, wody, plastików czy papieru, a także digitalizacja procesów w firmie, mniej emisji CO2 i mniej odpadów. Te działania proekologiczne to usprawnienie biznesu" - powiedział.

Prezes Zarządu Żabka Polska Tomasz Suchański z kolei ocenił, że Zielony Ład i działania ekologiczne są ogromną szansą w branżach, które są bardzo konkurencyjne, jak to ma miejsce w przypadku handlu. "To nie problem polityczny czy społeczny, ale biznesowy. Banki i konsumenci zwracają na to uwagę i nie inwestują w przedsiębiorstwa, które nie mają drogi dojścia do neutralności klimatycznej" - powiedział.