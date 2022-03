EEC za niecały miesiąc! Zapraszamy na debaty spożywcze i handlowe

25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Drugiego i trzeciego dnia kongersu szczególnie zapraszamy na tematy związane z branżą spożywczą, rolnictwem i handlem.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej; fot. PTWP

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress) to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl 150 debat oraz spotkań i wydarzeń towarzyszących.

Agenda 14. edycji EEC przeszła zmianę, pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją na Ukrainie. Poznaj AGENDĘ EEC 2022.

EEC 2022: 150 debat

Program EEC 2022 obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna na Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Niezwykle szczególne miejsce w programie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego zajmą zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami dla Europy w związku z konfliktem na Ukrainie, agresywną polityką Rosji oraz zmianami w globalnej architekturze geopolitycznej. Debatujący poszukają odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak racjonalnie i efektywnie wspierać Ukrainę, zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Europy, w jaki sposób postępujące uniezależnianie się Europy od importu paliw kopalnych z Rosji może wpłynąć na realizację celów zielonej transformacji sektora energii i całej gospodarki oraz jak zminimalizować negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki.

– Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zaproszeni do udziału w debatach eksperci i praktycy będą szukać odpowiedzi na pytania: czy izolacja Rosji – dostawcy surowców – może być bodźcem do działań zmieniających sektor energii, jak wojna w Ukrainie, jako nowy czynnik geopolityczny, wpłynie na przerwane łańcuchy dostaw oraz w jaki sposób podnieść odporność biznesu na perturbacje wywołane pandemią i wojną. Eksperci omówią także wpływ konfliktu na Wschodzie na stabilność finansów, otoczenie rynku kapitałowego, inflację i skłonność do inwestowania.

Debaty EEC: Handel

Drugiego dnia kongresu, 26 kwietnia 2022 odbędą się na następujące debaty handlowe:

11:30-13:00 - Inteligentny e-commerce

Zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Skuteczna logistyka – systemy, procesy, łańcuchy, ostanie mile. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją im później, tym lepiej. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

13:30-15:00 - Future of retail

Aplikacja wszystko przewidzi. Płatności na później, technologie na już. Liveshopping napędza sprzedaż online – live eventy szansą na interakcję z klientem, a także lojalność. Strategie, wyzwania, wnioski.

15:30-17:00 - Zakupy od nowa

Nowy klient, nowe modele zachowań, nowe potrzeby zakupowe, nowe technologie. Pośpiech i znużenie sprzymierzeńcami handlu. Klient szuka niskich cen – marki stawiają na etyczne wybory, ekoprodukcję i zrównoważone materiały. Czy się spotkają? Co po konsumpcjonizmie? Religia kupowania schodzi ze sceny. Recommerce opcją rozwoju nawet dla największych. Naprawić i odesłać. Czy rzemieślnicy i krawcowe wrócą do łask? Społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów.

Trzeciego dnia kongresu, 27 kwietnia 2022 zapraszamy na:

11:30-13:00 - Gospodarka subskrypcji

Dynamiczny trend w światowej gospodarce cyfrowej: technologie, regulacje, modele rozliczeń i bezpieczeństwo transakcji. Wpływ ekonomii subskrypcji na styl życia. Łatwy dostęp do zasobów informacji, kultury i rozrywki, dóbr codziennego użytku i usług. Wpływ użytkowników na ofertę, kontrola wydatków, stabilizacja finansowa dystrybutorów. Nowe obszary ekspansji modelu subskrypcyjnego: od IT, rozrywki i mediów poprzez FMCG po motoryzację i dobra luksusowe. Lodówka kupi, co trzeba: zakupy a sztuczna inteligencja i internet rzeczy.

Debaty EEC: Sektor spożywczy i rolnictwo

Trzeciego dnia kongresu, 27 kwietnia 2022 zapraszamy na trzy debaty dotyczące sektora spożywczego i rolnictwa:

09:30-11:00 - Zielone rolnictwo

Wspólna polityka rolna 2023-2027 a założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo regeneratywne: biologizacja i bioróżnorodność. Rolnictwo i żywność zrównoważona – rola producentów, przetwórców i handlu. Sprawiedliwy dochód i mocne wsparcie dla producentów surowców – od hasła do realizacji. Jak zapewnić konkurencyjność rolnictwa UE na poziomie światowym? Utrzymanie celów Europejskiego Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej wobec agresji Rosji na Ukrainę.

11:30-13:00 - Zrównoważona produkcja żywności

Unijna strategia „Od pola do stołu” – jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy. Fairtrade, rolnictwo zrównoważone i ekologiczne – nowe must have produkcji spożywczej? Ekologicznie, czyli ekonomicznie? Biznesowa odpowiedź na nowe wymagania rynku. Gospodarka cyrkularna w branży spożywczej zmienia podejście do zasobów, produktów i opakowań.

13:30-15:00 - Nowy konsument na rynku spożywczym

Marka, świadomość i zaufanie. Oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem. Jak im sprostać? Nowe opakowania i system kaucyjny – co oznacza dla producentów i konsumentów? Silny trend niemarnowania żywności – wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw, zero i less waste.