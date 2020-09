EEC2020: Europa przyszłości - zielona, cyfrowa i konkurencyjna

Jak przygotować się na 10-20 najbliższych lat, by Europa nie traciła dystansu w wyścigu z gospodarczymi liderami budując swoją pozycję w świecie i globalnej gospodarce - takie wyzwanie postawił przed uczestnikami strategicznej debaty otwierającej XII Europejski Kongres Gospodarczy jej moderator Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, były premier, szef rady EEC.

Czas wielkich projektów

- Wielkie projekty budowały siłę UE. Było wśród nich rozszerzenie o nowe kraje, tak ważne i naturalne dla nas, ale wymagające wspólnej decyzji - wspomniał Buzek, rozpoczynając debatę. - Koronawirus przysłużył się temu, by rangę nadać Zielonemu Ładowi. To obliczona na 30 lat, długo planowana strategia mająca ochronić planetę, ale także dać miejsca pracy i pchnąć nas na tory rozwoju.

Koronawirus, zdaniem Buzka, nie odsuwa odpowiedzialności za przyszłość Ziemi, lecz wyostrza. W bliskiej perspektywie europejskie ambicje mają wesprzeć programy Cyfrowa Europa oraz UE New Generation.

- Musimy wyprzedzić czas - apelował moderator.

Ton dyskusji nadała rozmowa Buzka z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym m.in. za prognozowanie, który podkreślał, że naukowcy zapowiadali globalną pandemię, ale nie przełożyło się to na działania polityczne zapobiegające czy przygotowawcze. - To dla mnie ważny wniosek z sytuacji, w której się znaleźliśmy - jak brać pod uwagę analizy naukowców, jak je przekładać na politykę.

Šefčovič podkreślał też znaczenie postulatu wzajemności w relacjach Europy ze światem. - Ważne, by inne potęgi traktowały firmy europejskie tak jak my traktujemy firmy ze świata - zaznaczył wiceprzewodniczący KE. - Powinniśmy też wypełnić próżnię, która tworzy się w świecie m.in. przez aktualną politykę międzynarodową USA.

Cyfryzację i zieloną rewolucję, dwa bliźniacze megatrendy, Europa musi wykorzystać, by stać się bardziej odporną, niezależną strukturą gospodarczą i polityczną.

- Mamy te wyzwania już rozpoznane i działamy - zapewnił Šefčovič. - Patrzymy uważnie na tych, którzy aktywnie walczą z pandemią i wyciągamy wnioski. Musimy być bardziej autonomiczni, zdywersyfikowani i nadal być za współpracą gospodarczą i handlową.

