EEC2020: Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce (pełna relacja)

Polskie marki mogą być globalne

Jak rozpocząć ekspansję swojego biznesu w internecie?

Zdaniem Bartosza Balcarka, członka zarządu i współzałożyciela firmy Spox Sox, na warto sprzedawać w internecie poprzez platformy marketplace.

- Spox Sox to kolorowe skarpetki nie do pary. Produkujemy je w Polsce, sprzedajemy głównie w kanale e-commerce. Mamy własny sklep internetowy, ale handlujemy również poprzez marketplace’y, sprzedajemy do klientów b2b - w sumie do 45 krajów na pięciu kontynentach. Bardzo pomocne w rozwijaniu biznesu są właśnie makrtekplace’y, ponieważ ułatwiają one dostęp do konsumentów. Na Amazonie są miliony aktywnych użytkowników, trzeba odpowiednio wypozycjonować swój produkt i im go pokazać. Marketplace’y pomagają także w zdobyciu zagranicznych rynków. Dla przykładu: W Niemczech jest dwa razy więcej mieszkańców niż w Polsce, online’owo to sześć razy większy rynek niż nasz. Wejście na nowe terytorium poprzez makreteplace’y jest stosunkowo łatwe, platformy pomagają także zdobywać partnerów b2b.Trzeba jednak pamiętać, że makretplace’y nie są za darmo - biorą prowizje, czasem niemałe, jest duża konkurencja niemal w każdej kategorii produktowej. Trzeba się pozycjonować i monitorować soją ofertę, żeby listing był jak najlepszy. Kolejnym z minusów mogą być narzucone rozwiązania logistyczne - restrykcyjny system wysyłkowy jest np. na Amazonie. Musieliśmy w związku z tym opracować nowy sposób pakowania - taki, aby skarpetki były sztywne. Reasumując: jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, plusów jest o wiele więcej niż niedogodności - mówił panelista.

Jakub Chmielniak, pomysłodawca oraz założyciel firmy Lethe (marka Mr. Gugu & Miss Go) uważa, że e-commerce to, wbrew pozorom, wyboista ścieżka, ale stwarzająca ogrom możliwości. - Za samym produktem i jego sprzedażą idzie machina logistyczna i produkcyjna. Jesteśmy producentem korowych ubrań, wysyłamy je z Bielska-Białej na cały świat. Na szersze wody wypłynęliśmy w 2016 roku. Dziś mamy małe biura w Malezji i Wietnamie. Budowa polskich marek globalnych była od początku naszą ideą. Produkujemy jednak lokalnie. Namawiam wszystkich, żeby polska podmiotowość gospodarcza była rozwijana.