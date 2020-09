EEC2020: Marketing w cyfrowym świecie (pełna relacja+wideo+foto)

To co mieliśmy okazje obserwować na początku pandemii zostało okrzyknięte jako „digital na sterydach”. Pierwszy moment pandemiczny dał marketerom ogromną możliwość dotarcia do odbiorców internetu. W pierwszych dniach lockdownu wzrosły czasy konsumpcji w telewizji, na komputerach i w telefonach. Było o wiele łatwiej dotrzeć z przekazem reklamowym. Precyzyjny target i elastyczność kampanii to to, co wygrało w czasach koronawirusa – mówiła Marta Sułkiewicz, Chief Executive w Gemius GmbH & Chief Growth Officer Gemius Global.

Jak podkreślała, lockdown uwypuklił wzrosty oglądalności internetu, wydatków reklamowych ww online i sprzedaży przez internet. - Rynek reklamowy digital w tym roku przekroczy wartościowo telewizję – mówiła.

O praktycznych aspektach marketingu online opowiedziała Magdalena Chudzikiewicz, członek zarządu Polska Press Grupa. - Jesteśmy firmą, która przeszła dużą transformację, wywodzimy się z prasy, ale nasze media są prowadzone w nietypowy sposób, z dużym naciskiem na lokalność. Dzisiaj mamy 18 mln realnych użytkowników i 1 mld odsłon – które generujemy na kilku tytułach lokalnych w całej Polsce. Cały czas rośniemy organicznie, bez akwizycji. Obserwujemy przyrosty użytkowników i odsłon. Co roku rośniemy na odsłonach ok. 20 proc. - mówiła podczas panelu Magdalena Chudzikiewicz.

I dodała, że podczas Covid-19 produkty grupy, czyli treści, cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem niż przed pandemią. - Rynek reklamowy online wygenerował 4-proc. wzrost w tym czasie. My zarabialiśmy i zarabiamy, również podczas covidu, na displayu. Nasze służby sprzedażowe „analogowe” przez lockdown nieco spowolniły, jednak dzięki „Programmatic” obserwowaliśmy ponad przeciętne wzrosty sprzedaży naszych przestrzeni reklamowych - przyznała.

Magdalena Chudzikiewicz dodała podczas EEC 2020 w Katowicach, że podczas Covidu Polska Press Grupa nauczyła się optymalizować ofertę dla klientów, dostarczać jak najlepszych użytkowników w dobrej cenie. - Covid to była dla nas wielka lekcja i nauka jak zagospodarować ogromną ilość użytkowników na odsłonach.

