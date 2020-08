#EEC2020: Recepta dla gospodarki na ciężkie czasy

Gospodarka Polski i innych krajów regionu znalazła się w trudnej sytuacji w post-covidowej rzeczywistości, walczy z kryzysem i spadkiem popytu. Jakie są prognozy i przewidywania ekspertów? Czy można wskazać czynniki łagodzące, motory wzrostu, instrumenty finansowe na ciężkie czasy? Czego potrzebuje gospodarka, by podnieść tempo odrabiania strat? Jak ważną rolę mają do odegrania banki w procesie dystrybucji wsparcia finansowego dla firm? Tarcze, tarcze i co dalej? Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmą prelegenci XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (2-4 września br.).