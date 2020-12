Efektywność energetyczna w firmach spożywczych i handlowych: Jak ją zwiększyć dzięki EMaaS?

Wyzwania ostatnich miesięcy bardziej niż dotychczas skłaniają do racjonalnego gospodarowania i obniżania kosztów, m.in. energii elektrycznej. Wiąże się z tym również większa dbałość o środowisko zakładów przetwórczych i placówek handlowych oraz odpowiadanie na potrzeby konsumentów, którzy zwracają baczną uwagę na to, czy przedsiębiorstwa działają w sposób zrównoważony.

Dodatkowym bodźcem skłaniającym do szukania sposobów na niższy koszt energii elektrycznej jest konieczność dostosowania się do coraz bardziej surowych norm wynikających z przepisów krajowych i unijnych. Część firm spożywczych i handlowych chce również już teraz wdrażać międzynarodową normę ISO 50001, aby poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i ograniczanie kosztów energii łatwiej dostosować się do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej?

Narzędziem, które umożliwia obniżenie wydatków na energię elektryczną, jest EMaaS, czyli Energy Management as a Service. Jest to usługa wykorzystująca chmurę obliczeniową, która umożliwia pomiar zużycia energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia w hali produkcyjnej, chłodni, magazynie czy sklepie. Dane zebrane przez system są agregowane w formie całościowego raportu przedstawiającego pracę poszczególnych odbiorników energii.

Co dzięki temu można osiągnąć? Przedsiębiorstwo może prześledzić, jak rozkłada się zużycie energii przez poszczególne elementy systemu i dowiedzieć się, które z nich pobierają jej zbyt dużo np. z powodu usterki, wadliwego funkcjonowania, niewłaściwego użytkowania przez załogę lub innych problemów. Dzięki tej wiedzy można szybko wyeliminować przyczynę utraty energii elektrycznej i tym samym zaoszczędzić na jej kosztach.

Jak wygląda wdrożenie?

Pierwszym krokiem jest audyt energetyczny. Pozwala on przeanalizować koszty energii elektrycznej, liczbę i rodzaj odbiorników energii, a także czy przedsiębiorstwo posiada inteligentne liczniki energii elektrycznej. System można wdrożyć zarówno na już posiadanych licznikach lub zainstalować nowe.

Po skonfigurowaniu urządzeń i aplikacji liczniki przesyłają za pośrednictwem internetu dane do systemu raportującego. Na tej podstawie można podejmować decyzje, które przełożą się na oszczędności, np. zmniejszenie pracy klimatyzatorów, wykrycie uszkodzonych urządzeń, które zużywają ponadnormatywnie dużo energii, monitorowanie zachowań pracowników (gaszenie światła poza godzinami pracy, wyłączanie urządzeń, itp.).