EFL przejmuje kontrolę nad spółką Hama Polska wynajmującą ciągniki siodłowe

Suma bilansowa spółki wynosi prawie 500 mln zł, a wielkość finansowanej floty to ponad 3100 pojazdów. Umowa inicjująca w sprawie nabycia 70% udziałów w HAMA Polska przez EFL została podpisana na początku lutego br. Komisja Europejska, do której zwrócono się w tej sprawie, uznała, że planowane przejęcie nie spowoduje żadnych obaw w zakresie konkurencji ze względu na ograniczony wpływ, jaki miałaby na rynek, i zatwierdziła transakcję.

HAMA Polska, będąca operatorem znaku towarowego DBK Rental, należy do Grupy DBK, największego w Polsce dostawcy produktów i usług dla sektora TSL. Od 2007 roku oferuje na polskim rynku kompleksowe, bezpieczne i nowoczesne usługi wynajmu pojazdów użytkowych. Proponuje rozwiązania dla firm oczekujących wygodnych i elastycznych metod optymalizacji kosztów utrzymania floty.

– Jako jeden z głównych graczy na rynku leasingu pojazdów ciężarowych w Polsce już od dłuższego czasu przymierzaliśmy się do rozszerzenia naszej oferty o najem. Od kilku lat obserwujemy wzrost zainteresowania wynajmem przez firmy korzystające z pojazdów ciężkich, dlatego jesteśmy przekonani, że uzupełnienie naszej oferty o to rozwiązanie da szanse naszym klientom na rozwój ich działalności. Przejęcie udziałów w HAMA Polska umożliwi nam rozbudowanie oferty Grupy EFL o wynajem pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t oraz naczep i przyczep. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze partnera duże znaczenie miał dla nas ogólnopolski zasięg sieci serwisowej, jaki gwarantuje Grupa DBK, gdyż tego potrzebują i oczekują nasi klienci. Dzięki podpisanej umowie możemy oferować w pierwszej kolejności usługę na pojazdy partnerów, z którymi już dziś współpracujemy, czyli DAF, MAN, Iveco oraz naczep Koegel i Kassbohrer. W kolejnych etapach z pewnością rozpoczniemy współpracę z kolejnymi dostawcami pojazdów i naczep. Obecnie intensywnie pracujemy nad najlepszym modelem obsługi jak najszerszej grupy firm – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

- Strategiczne partnerstwo z EFL to kolejny milowy krok w rozwoju Grupy DBK. Jestem przekonany, że połączenie najlepszych wzorców obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, jakie dostarcza Grupa DBK, z liderem rozwiązań finansowych, jakim jest firma EFL, doprowadzi do powstania organizacji, która będzie świadczyła klientom serwis na niespotykanym do tej pory poziomie - mówi Ireneusz Sobieski, prezes Grupy DBK.

EFL, którego właścicielem jest francuska grupa bankowa Crédit Agricole, jest jednym z największych leasingodawców ruchomości w Polsce. Grupa EFL od ponad 29 lat dostarcza firmom z sektora MŚP, dużym podmiotom, korporacjom i jednostkom publicznym usługi leasingu, najmu, pożyczki i faktoringu. Suma bilansowa Grupy EFL wynosi 12 mld zł. W 2019 roku Grupa sfinansowała aktywa o łącznej sumie ponad 6,4 mld zł.