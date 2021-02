EFL upraszcza język komunikacji z klientami

W 2021r. rynek leasingu wróci do poziomu finansowania sprzed pandemii

Leasingodawca wprowadza nowe wzory podstawowych dokumentów takich jak oferta, wniosek, upoważnienie BIG, umowa, Ogólne Warunki Umowy Leasingu i Pożyczki czy Tabela opłat.

- Dla EFL jest to pierwsza tak duża zmiana wzorów dokumentów od 10 lat. Potrzeba uproszczenia języka stosowanego w naszych dokumentach tak, aby były one bardziej czytelne i przystępne, podyktowana była troską o naszych klientów oraz komfort ich obsługi. Wysoka ocena jakości obsługi, którą wystawiają nam nasi klienci nie jest dana raz na zawsze. Dlatego cały czas pracujemy nad udoskonalaniem naszych procesów i wypracowujemy standardy jakości obsługi, aby na te wysokie oceny wciąż zasługiwać. W tym wypadku dokonaliśmy przeglądu dokumentów i zdecydowaliśmy się na wprowadzenie szeregu zmian. Przede wszystkim uprościliśmy przekaz stawiając na prosty i bardziej zrozumiały język oraz zmieniliśmy szatę graficzną. W efekcie znacznie zwiększyła się czytelność dokumentów, a co za tym idzie komfort naszych klientów – powiedział Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Bez branżowej terminologii

Prace nad nowymi wzorami dokumentów prowadzone były we współpracy z wyspecjalizowaną w tym zakresie agencją i specjalistami z zakresu językoznawstwa. Pierwszy etap zmian obejmował wszystkie dokumenty, które pojawiają się przy zawarciu umowy, włączając w to samą umowę. W następnym zmianie będą podlegały kolejne dokumenty.

- Projektując nowe dokumenty chcieliśmy je maksymalnie uprościć oraz wyeliminować pojęcia, które wywodziły się ze specjalistycznego języka i od lat funkcjonowały na rynku. Przed wdrożeniem, nowe wzory poddane zostały ocenie przez obecnych i potencjalnych klientów EFL, którzy wystawili nam wysoką ocenę za prosty język, czytelny układ graficzny oraz transparentność przekazywanych informacji. Dodatkowo cieszy nas fakt, że podczas badań klienci wprost komunikowali, że doceniają konkretne działania zwiększające komfort wzajemnej współpracy. W dzisiejszym świecie czas jest wartością kluczową, a ułatwianie klientom nawiązania współpracy poprzez dostarczenie intuicyjnych i dobrze zaprojektowanych dokumentów jest rzeczą fundamentalną – dodaje Justyna Gudowska – Pohling, menadżer ds. badań Marketingowych w EFL.