Egipt „bramą” dla polskich firm w dostępie do rynków afrykańskich

W kolejnych latach Egipt może stać się dla polskich firm „bramą” w dostępie do rynków zarówno afrykańskich, jak i państw arabskich - ocenił wiceszef MRPiT Grzegorz Piechowiak. Zachęcił egipskie firmy do lokowania inwestycji w Polsce.

Autor: PAP

Data: 08-06-2021, 16:31

W kolejnych latach Egipt może stać się dla polskich firm „bramą” w dostępie do rynków zarówno afrykańskich, jak i państw arabskich - ocenił wiceszef MRPiT Grzegorz Piechowiak. / fot. shutterstock

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak przebywał z dwudniową wizytą gospodarczą w Egipcie.

Jak wskazało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we wtorkowym komunikacie, w ramach pobytu w Kairze i Ain Sokhna wiceminister Piechowiak m.in. uczestniczył w podpisaniu umowy między Katowicką SSE a Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego i egipsko-polskich konsultacjach gospodarczych. Brał też udział w Egipsko-Polskim Hi-Tech Business Forum. Dodano, że rozmowy dotyczyły m.in. perspektyw wzajemnej współpracy w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska oraz turystyki.

- W kolejnych latach Egipt może stać się dla polskich firm "bramą" w dostępie do rynków afrykańskich oraz do rynków państw arabskich. Z drugiej strony, Polska ze swoimi preferencjami dla zagranicznych przedsiębiorców, to już teraz znakomite miejsce do lokowania inwestycji na ternie PSI, do czego zachęcamy również egipskie firmy - powiedział cytowany w komunikacie Piechowiak.

Wiceszef MRPiT zwrócił uwagę, że część firm, które wzięły udział w Egipsko-Polskim Hi-Tech Business Forum może się pochwalić pierwszymi udanymi kontraktami. Jednocześnie zachęcił egipskich przedsiębiorców do inwestowania w Polsce. "Mam tu na myśli przede wszystkim ogromne możliwości, jakie Polska i Egipt mogą sobie wzajemnie zaoferować w dziedzinie nowoczesnych technologii, w tym, w takich obszarach działalności biznesowej jak: IT, fintech, smart cities czy branża transportowa" - dodał.

W spotkaniu z przedsiębiorcami z obu państw wiceministrowi Piechowiakowi towarzyszyli wiceszef MSZ Paweł Jabłoński oraz prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda, prezes Katowickiej SSE Janusz Michałek i sekretarz generalny federacji zrzeszającej egipskie izby handlowe FEDCOC Alaa Ezz.

Jak podało MRPiT, w Ain Sokhna prezesi Katowickiej SSE oraz Suez Canal Economic Zone Yehia Zaki zawarli dwustronne porozumienie o współpracy. "Dzięki podpisaniu umowy, na terenie Strefy Ekonomicznej Kanału Sueskiego powstanie Polski Park Technologiczny. W tym celu KSSE otrzyma w zarządzanie obszar o wstępnej powierzchni 1 km kw. na terenie Ain Sokhna, a należący do egipskiej Strefy" - czytamy.

Według Piechowiaka jest to szansa dla polskich firm do inwestowania w Egipcie, a także zachęta dla egipskich przedsiębiorców do realizacji partnerskich projektów biznesowych w przyszłości. "Egipt to jeden z naszych ważniejszych partnerów handlowych na kontynencie afrykańskim" - zaznaczył wiceszef MRPiT.

Jak powiedział prezes Katowickiej SSE Janusz Michałek, porozumienie jest też impulsem do rozwoju gospodarek obu państw oraz nowe możliwości dla przedsiębiorców do inwestowania i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.