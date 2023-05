17 maja 2023 roku w ramach Food 4 Future World Summit w Bilbao obyło VI EIT Food Innovation Forum. Eksperci z branży rolno-spożywczej i przedstawiciele biznesu rozmawiali o wyzwaniach, jakie stoją dziś przed systemem żywnościowym, a także o tym, jakiej diety będziemy potrzebowali w najbliższej przyszłości.

EIT Food Innovation Forum na Food4Future: Spersonalizowane odżywianie i siła protein [RELACJA]

EIT Food: Strategiczne cele

EIT Food Innovation Forum w Bilbao rozpoczęła prezentacja celów EIT Food. Pierwszy obszar działalności, Achieve a balanced diet for people and planet, to dążenie do zbilansowanej diety w służbie zdrowia ludzkości i planety, a więc wspierania zdrowszych opcji żywieniowych, edukacja konsumentów, współpraca z rynkiem HoReCa i rynkiem spożywczym w zakresie redukcji soli, tłuszczu, cukru, odpowiedniej zawartości błonnika i składników odżywczych.

Drugi obszar działań EIT Food to różnorodne źródła białka (Diversity protein sources), rozszerzenie białek pochodzenia zwierzęcego o białka roślinne i edukacja na temat znaczenia nowych protein.

Trzecim obszarem jest poprawa wartości odżywczych żywności od pola do talerza - Increase and retain the nutrient density of food. Związane jest to zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w rolnictwie, promocji sezonowości i krótkiego łańcucha dostaw, jak i współpracy ze środowiskiem naukowym.

Wskazanym trzem obszarom poświęcone były panele dykusyjne i prezentacje.

Zdrowsze życie dzięki żywności

Pierwszy panel dyskusyjny Healthier Lives Through Food: The Power of Food in Preventing Non-Communicable Diseases dotyczył wspierania zdrowia i mocy żywności w zapobieganiu chorobom niezakaźnym. W debacie wzięły udział Abbie Roberts, dyrektor ds. programów strategicznych w EIT Food oraz Lorena Savani, kierownik programu innowacji w EIT Food.

Sprostanie wyzwaniom systemowym ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia barier w wyborze zdrowszej żywności. Aby stworzyć zdrowsze środowisko żywnościowe, ważne jest promowanie zdrowego odżywiania, poprawa etykietowania żywności i zapewnienie konsumentom lepszego dostępu do zdrowszych produktów. Podkreślono, że zmiana zachowań konsumenckich wymaga zmian systemowych.

Słodycze a walka z otyłością

W prezentacji Sweets for a Better Future: Spanish Confectionery Industry's Nutritional Commitment and National Plan to Tackle Childhood Obesity? Ruben Moreno Pardo - Sekretarz Generalny Produlce (Asociación Española del Dulce) omówił zobowiązania żywieniowe hiszpańskiego przemysłu cukierniczego w kontekście krajowego planu walki z otyłością dziecięcą.

Hiszpański przemysł cukierniczy zobowiązał się do poprawy odżywiania i zmniejszenia otyłości u dzieci poprzez zmniejszenie wielkości porcji, zwiększenie ilości błonnika oraz zmniejszenie zawartości tłuszczów nasyconych i cukru w ​​swoich produktach. W Hiszpanii wdrożono strategiczny plan realizacji tego zobowiązania.

Zdrowi ludzie na zdrowej planecie

W debacie The Power of Balance: When Healthy People need to live in a Healthy Planet podjęto temat dążenia do zapewnienia zdrowia i dobrostanu zarówno ludziom, jak i planecie. O wyzwaniach rozmawiali: Petra Wagner, Austriacki Instytut Technologii AIT, Begüm Mutus, Fundacja Sabri Ulker i Antonio Torres, kierownik ds. żywienia i zrównoważonego rozwoju, sekretarz generalny Danone. Moderatorką dyskusji była Lorena Savani, kierownik programu EIT Food Innovation.

Podkreślano, że kluczem do promowania zdrowia, ochrony środowiska i wspierania lokalnych społeczności są zrównoważone diety, efektywne wykorzystanie zasobów i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jest to niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej czy brak bezpieczeństwa żywnościowego.

Personalizacja żywności i precyzyjne odżywianie

Kolejna debata, zatytułowana One Size Doesn't Fit All: Unlocking the Best Nutrition with Personalisation skupiła się na temacie personalizacji odżywiana, roli dostosowywania żywności do konkretnych potrzeb, niedoborów składników, zdrowia, wieku itd. jednostki. Łącząc naukę i moc danych, spersonalizowane odżywianie może zoptymalizować nasze zdrowie i zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, wspomóc odchudzanie czy poprawić ogólny stan zdrowia.

W panelu wzięli udział: Jose Rámon Cid Constela, CTO Nutrinomics, Rodrigo Jesús, dyrektor generalny Salus Optima oraz Xavier Boidevezi, Ektah. Dyskusję moderował Juan I. Zaffora, Regional Startup Manager.

Moc i różnorodność protein

Tematyka ostatniej z debat, Protein Adventure: The Joy of Diversified Proteins on Your Plate, krążyła wokół nowych protein. O białkach na talerzu rozmawiali: Mario M. Martinez, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Aarhus, David Lacasa, partner w Lantern, Deniz Koca, Koordynator / Dyrektor Studiów - BIOECONOMY Graduate Reseach School na Uniwersytecie w Lund, Guilherme Ferreira, dyrektor produkcji białek w firmie Protera.

Białka pochodzenia zwierzęcego zawierają aminokwasy, jednak wysokie spożycie pokarmów zwierzęcych bogatych w białko może wiązać się z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi i wyższym ryzykiem chorób niezakaźnych. Rodzi to potrzebę zwiększenia różnorodności białek w diecie i włączania białek pochodzenia roślinnego.

Novel Food. Jak wprowadzać nową żywność?

VI EIT Food Innovation Forum zakończyła prezentacja Cesare Varallo, prawnika ds. żywności, partnera w LegisLAB, Nutrition & Innovation: how the EU changing regulatory landscape can shape the future of our food system.

Pandemia COVID radykalnie przyspieszyła zmiany w systemie żywnościowym. Od cyfryzacji po zwrócenie większej uwagi konsumentów na odżywianie, od opracowania bardziej zrównoważonych ram po badania nad nowymi źródłami białek. Innowacje działają jednak szybciej niż regulacje. Wprawdzie UE w ramach swojej strategii „od pola do stołu” (F2F) stara się nadążyć za zmianami, zapewniając sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, mimo to narzędzia takie jak rozporządzenie w sprawie nowej żywności (NFR, Reg. EU 2015/ 2283) oraz Nutrition Health Claims Regulation (NHCR, Reg. EC 1924/2006) są często postrzegane jako przeszkoda dla innowacji.