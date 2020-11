EIT Food na Internetowym FRSiH: Konsument to ostateczny arbiter wszelkich innowacji (wideo)

- Branża rolno-spożywcza dzięki swojej odporności na kryzysy może wrócić dość szybko do stanu sprzed pandemii, ale istnieje niebezpieczeństwo, że będzie odporna także na przyszłość. Obecna sytuacja jest szansą dla sektora, który powinien wykorzystać ten czas na innowacje i zmiany - oceniła Aleksandra Niżyńska, Project Manager in CEE, EIT Food.

- Z naszego raportu wynika, że w kwietniu produkcja dóbr trwałych spadła o ponad 50 proc. rdr. Produkcja FMCG, w tym żywności, spadła tylko o 14 proc. To pokazuje, że branża ma szansę na szybką odbudowę. Istnieje jednak zagrożenie, że będzie odporna na przyszłość, ale nie będzie na nią gotowa. Ten moment firmy - od rolników do branży retail czy HoReCa - powinny wykorzystać na innowacje, zmiany, digitalizację - mówiła Aleksandra Niżyńska.

Rynek będzie się zmieniał także pod wpływem konsumentów i branża powinna za nimi nadążyć.

- Konsument to ostateczny arbiter wszelkich innowacji. Pandemia sprawiła, że jest coraz bardziej świadomy, kupuje lokalnie, jest otwarty na nowości. To dobry moment, aby zbliżyć się do konsumenta i odpowiedzieć na jego potrzeby, także poprzez ucyfrowienie biznesu. Jednym z trendów sprzed wybuchu epidemii była redukcja plastiku, do którego teraz wróciliśmy. Opakowania to także ogromne pole do innowacji - oceniła ekspertka.