EIT Food: temat żywności, która wzmacnia i odporność, jest obecnie w trendzie

Adriana Bałazy, Business Development Manager, EIT Food opowiedziała o tym, że podczas lockdownu EIT Food uruchomiło specjalny fundusz skierowany dla startupów, których działania były ograniczone lub wstrzymane przez COVID-19. - Zainteresowanie było ogromne, otrzymaliśmy ok. 500 aplikacji, dofinansowaliśmy startupy na łączną kwotę 5 mln EURO - dodała.

EIT Food wspiera pomysłodawców od początku, od powstania idei. - Są to np. takie projekty typu Challenge Labs – gdzie zapraszamy przedstawicieli firm rolno-spożywczych oraz osoby indywidualne, naukowców i ekspertów - i oni razem tworzą za pomocą kreatywnych metodologii nowe rozwiązania, które później staramy się wspierać i wdrażać. Poza tym parujemy polskie startupy z rolnikami z innych krajów – wyliczała podczas debaty Adriana Bałazy.

- Widać, że temat żywności, która wzmacnia zdrowie i odporność konsumentów jest obecnie mocno w trendzie. Poza tym skracanie łańcucha dostaw, nowe opcje dostaw - to będzie duży trend. Na podstawie naszych projektów widać, że trend identyfikalności żywności jest ważny. Sporo z nas chce wiedzieć jak powstaje żywność, jak jest transportowana i przechowywana. Dostęp do informacji to trend, który będzie rósł - dodała jako podsumowanie debaty Adriana Bałazy z EIT Food.