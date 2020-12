EIT JumpStarter – jak skutecznie wspierać świeże pomysły na biznes

Takim hasłem zachęcaliśmy potencjalnych uczestników do wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu EIT Jumpstarter. Prawie 80 drużyn z ciekawymi pomysłami biznesowymi z obszaru rolnictwa oraz przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności zgłosiło się do finansowanego ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii preakceleratora: eitjumpstarter.eu

Nad czym pracujemy?

Jakie swoje projekty rozwijali: Napoje z algami zapewniające optymalne nawodnienie / Funkcjonalna żywność zoptymalizowana pod kątem potrzeb żywieniowych seniorów w szpitalach i domach opieki / Nowatorskie biopolimery do zastosowania w opakowaniach ryb / Zastosowanie druku 3D w produkcji żywności / Edukacyjne zestawy dla szkół pozwalające na domową uprawę ziół i zieleniny / Digitalizacja łańcucha dostaw i procesów zaopatrzenia zakładów mleczarskich / Szybkie testy do oznaczania poziomu gorzkości i cierpkości produktów żywnościowych / Bioreaktory do alternatywnego wytwarzania protein / Domowe metody przetwarzania bioodpadów

i wiele, wiele innych…

Jak to robimy?

Trzydniowe warsztaty szkoleniowe gromadzące pomysłodawców z różnych obszarów tematycznych to kluczowy element programu. Rozwój pomysłu na biznes związany z żywnością, gdy po sąsiedzku inni pomysłodawcy pracują nad nowatorskimi produktami lub usługami z obszaru ochrony zdrowia, transportu, czy energetyki daje ogromne możliwości skorzystania z ich specjalistycznej wiedzy albo świeżego spojrzenia na rzeczywisty potencjał naszego rozwiązania. Nie tylko zaangażowani trenerzy, lecz właśnie pozostali uczestnicy błyskawicznie podpowiadają nieoczywiste sposoby dotarcia do klientów lub możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia w różnych programach dla startupów.

Czego się nauczyliśmy?

W tym roku zdalna forma warsztatów była wyzwaniem, ale okazała się też świetną okazją. Transmitowane publicznie półfinały były gorące nie tylko ze względu na lipcowe temperatury za oknem! Odpowiednio wzmacniana współpraca i rywalizacja by dostać się do kolejnego etapu nie