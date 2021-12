Ekipa Holding niedługo zadebiutuje na giełdzie

Spółka Ekipa Holding ma zadebiutować na giełdzie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jej wartość ustalono na 252,25 mln zł - informują Wirtualnemedia.

Data: 10-12-2021, 14:16

Ekipa chce produkować gry wideo i serial animowany; fot. Ekipa Holding

Ekipa: Debiut giełdowy

O najbliższych planach Ekipa Holding opowiedział January Ciszewski podczas wideokonferencji dotyczącej wszystkich inwestycji jego funduszu JR Holding ASI. - Wydaje mi się, że pierwszy kwartał. To już dosłownie miesiąc, dwa-trzy maks - powiedział o prawdopodobnym terminie debiutu giełdowego Ekipy.

Ekipa: Przychody

Spółka Ekipa Holding od września ub.r. do 1 sierpnia br. zanotowała 651,1 tys. zł przychodów sprzedażowych, 832,5 tys. zł kosztów operacyjnych, 181,7 tys. zł straty operacyjnej i 128,6 tys. zł straty netto. Sporządzająca wycenę kancelaria biegłego rewidenta założyła, że przychody Ekipy Holding zwiększą się z 3 mln zł w br. do 120 mln zł w 2025 roku, a przy dużo słabszym wzroście kosztów operacyjnych (z 2 do 40 mln zł) jej zysk operacyjny pójdzie w górę z 1 do 80 mln zł. Na tej podstawie wartość znaku towarowego Ekipa oszacowano na 240,97 mln zł.

Ekipa: Nowości

Ekipa chce produkować gry wideo i serial animowany

