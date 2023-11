Regulacje w ostatnim czasie sprowadzają się do tego, że nie ma marchewek, są same kije. Teraz przedsiębiorcy muszą sobie radzić z dyrektywą SUP, która obejmuje masę produktów i opakowań, a kary za niezrealizowanie zobowiązań są drakońskie - mówiła Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu ZPPOiPwO EKO-PAK podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Magdalena Dziczek, dyrektor Biura Zarządu, członek Zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK podczas debaty "Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw, po czystą energię", która odbyła się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023, mówiła o wyzwaniach, z jakimi muszą radzić sobie przedsiębiorcy wdrażający w swoich organizacjach dyrektywę SUP. Jak powiedziała, "regulacje w ostatnim czasie sprowadzają się do tego, że są same kije, nie ma marchewek".

Które opakowania podlegają pod dyrektywę SUP?

Dyrektywa SUP dotyczy bardzo wielu produktów i opakowań dlatego ważne jest, by przedsiębiorcy zrobili check-listę produktów i opakowań, by wyodrębnić te, które podlegają pod dyrektywę - za niezrealizowanie zobowiązań z niej wynikających grożą “drakońskie” kary.

Związek EKO-PAK wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, opracował przewodnik po dyrektywie, który udostępnia przedsiębiorcom bezpłatnie.

- Mówimy o całej masie produktów i opakowań. Może się okazać, że jeden produkt wprowadzony w kartonie do płynnej żywności pod tę ustawę podlega, a inny nie. Dlatego postanowiliśmy przygotować przewodnik po tej regulacji i udostępnić go przedsiębiorcom za darmo na naszej stronie internetowej. Będą tam omówione wszystkie obowiązki, oraz lista ok. 250 różnych produktów i formatów opakowań o których mówimy - tak, to jest SUP, a ponieważ to jest SUP to jest takie i takie zobowiązanie i jeśli nie zostanie ono zrealizowane to kary są drakońskie - mówiła Magdalena Dziczek.

Rozporządzenie PPWR prawdopodobnie zacznie obowiązywać już w kwietniu 2024 r.

Przedsiębiorcy powinni też przygotować się do wdrażania projektowanego rozporządzenia PPWR, które Komisja Europejska chce przyjąć jeszcze przed końcem tej kadencji, więc prawdopodobnie zacznie obowiązywać już w kwietniu 2024 r.

Podczas debaty poruszany był też związany z “dyrektywą odpadową” problem selektywnej zbiórki odpadów. W opinii dyrektor Biura Zarządu EKO-PAK jest to ogromny problem, ponieważ nie tylko jakość zbiórki selektywnej jest słaba, ale też nie rośnie ona proporcjonalnie do celów recyklingowych.

- Jest ogromna praca do wykonania. W deklaracjach respondenci chcą sortować, ale nie widać tego w altanach śmietnikowych tego nie widać. Potrzebny jest dobrze zbudowany system komunalny, który będzie powodował, że sortowanie będzie wygodne dla mieszkańca.

Sposobem na wzrost wiedzy o sortowaniu ma być aplikacja opracowywana przez EKO-PAK we współpracy z innymi organizacjami, m.in. Rekopolem. Aplikacja o nazwie SORTEUSZ ma podpowiadać, co zrobić z danym opakowaniem.

Aby jednak odnieść rzeczywiste efekty sortowania odpowiadające wzrastającym celom recyklingowym konieczna jest gruntowna reforma systemu zarządzania odpadami i systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Potrzebny jest spójny system działający na obszarze całego kraju, ponieważ "dynamicznie rosnące poziomy recyklingu nie pozwalają nam czekać, aż konsument się obudzi. Musimy zachęcić albo zmusić konsumenta do właściwego sortowania" - mówiła Magdalena Dziczek.