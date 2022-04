Eko-tworzywa przyszłością rynku opakowań

Tworzywa sztuczne stosowane są praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia – artykułach gospodarstwa domowego, opakowaniach na żywność, motoryzacji czy medycynie. Polimery wykorzystywane odpowiedzialnie mogą długo i bezpiecznie funkcjonować w naszym codziennym życiu. Warto więc zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko poprzez używanie materiałów zaprojektowanych z myślą o ekologii.

Tworzywa sztuczne to kolejny krok ochrony środowiska

Świadomość konsumentów w kwestiach związanych z ochroną środowiska z roku na rok rośnie. Klienci coraz chętniej podejmują odpowiedzialne społecznie decyzje i szukają sposobów na ograniczenie negatywnego wpływu konsumpcyjnego stylu życia na środowisko. Polimery – tworzywa sztuczne – są odpowiedzią na większość wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem gospodarki. W dużej mierze mogą być łatwo zawracane do ponownego przetwórstwa, a dzięki unikalnym parametrom technicznym pozwalają na zastępowanie innych materiałów. Dodatkowo są lekkie, co przekłada się na ich mniej emisyjny transport.

Co istotne, w ostatnich latach dzięki rozwojowi nowych technologii, wpływ śladu węglowego generowanego podczas całego cyklu życia tworzyw sztucznych, ulega stopniowemu zmniejszeniu. Umiemy coraz lepiej produkować, przetwarzać i zbierać do ponownego zużycia materiały, choć trzeba przyznać, że przed nami jeszcze długa droga do pełnego zamknięcia cyklu życia polimeru.

Produkcja opakowań odpowiedzialnych ekologicznie

Spółka KGL od lat nie tylko bacznie przygląda się nowym technologiom, ale także aktywnie uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych dotyczących ekologii produkcji opakowań. W firmie funkcjonuje Centrum Badań i Rozwoju, które stale pracuje nad ulepszaniem istniejących i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. KGL S.A. w głównej mierze produkuje opakowania z tworzyw PP i PET, w przypadku których możliwe jest pełne, bądź częściowe, wykorzystanie recyklatu pochodzącego z rynku wtórnego. Produkty wykonane z tych tworzyw mają wysoką zdolność do bycia zawracanym w obiegu i poddawane są recyklingowi.

Spółka inwestuje w innowacyjne projekty takie, jak opakowania spienione (niższa waga, niższy udział polimeru) czy wykonane w 100% z recyklingu – także przy użyciu wieży dekontaminacyjnej SSP. KGL ma techniczne możliwość produkcji z innego rodzaju tworzyw, w tym PLA, który jest biodegradowalny i nie powstaje z paliw kopalnych.

Dystrybucja produktów „green”

Trend i oddanie sprawie zrównoważonego rozwoju pokazuje również oferta dystrybucyjna KGL. Poniżej przedstawiamy najważniejsze produkty inicjatywy „green” w asortymencie naszej spółki.

Lotte Chemical

Lotte Chemical posiada w ofercie BioPET (30% zawartość biokomponentu), którego substrat MEG otrzymywany jest z surowca odnawialnego ( trzciny cukrowej). Pozwala to zmniejszyć emisję CO₂ o 28% w porównaniu do produkcji standardowego PET.

Spośród tworzyw technicznych z oferty Lotte Chemical warto wyróżnić materiały poddane recyklingowi chemicznemu – ABS GC-0610T oraz GV-0520. Materiały produkowane w Korei dostępne są do sprzedaży w Europie. Na życzenie klienta tworzywo może uzyskać deklarację RoHS, REACH(OR) oraz SVHC. Technicznie materiał GV-0520 powinien także spełniać wymagania FDA i EUR10.

Innym przykładem materiału zaprojektowanego z myślą o ekologii jest ABS GC-0050K pochodzący z recyklingu mechanicznego. Charakteryzuje się 50% zawartością r-ABS. Produkt dostępny jest tylko w kolorze czarnym.Posiada certyfikat RoHS.

Total Energies

Obecnie w Total rozwijane są dwie formy tworzyw „green”. Pierwsza z nich to możliwość uzyskania certyfikatu ISCC, wynikająca z faktu, że Total Energies do produkcji swoich polimerów używa m.in. substratów pochodzących z olejów odbieranych z rynku (np. z zużytych olejów z restauracji). Drugą płaszczyzną „green”, na której działa Total Energies, jest produkcja tworzywa PLA. Materiał wytwarzany jest z trzciny cukrowej i jest w pełni biodegradowalny. Posiada wszystkie wymagane certyfikaty (w tym FDA i Food Contact).

CHIMEI

CHIMEI proponuje w swojej ofercie materiały zawierające PCR (post consumer recycled) oraz PIR (post industrial recycled). Fabryka, w której są produkowane, jest częściowo zasilana energią pochodzącą z paneli słonecznych. Głównym substratem są w tym przypadku elektroniczne śmieci oraz odpady wyławiane z oceanu. CHIMEI posiada w ofercie ABS i PC (oba typy również wypełniane) z zawartością recyklatu od 35% do 85%.

KGL Elastomers

W regularnej sprzedaży KGL S.A. dostępny jest elastomer o twardości 55A, który stanowi mieszankę tworzyw recyklingowanych i sam podlega recyklingowi. W odpowiedzi na potrzeby klienta, większość typów KGL Elastomers może być wyprodukowana częściowo lub w całości z recyklatów.

KGL Compounds i współpracujący compounderzy – IMS, Silon, RTP

W ofercie KGL znajdują się różnego rodzaju polimery „green” – zawierające recyklaty, do recyklingu lub na bazie tworzyw BIO. Tworzywa mogą być dodatkowo wypełniane talkami, kredą czy materiałami ekologicznymi, jak np. mączka drzewna.

