Ekologia wchodzi do magazynów

W kolejnym odcinku podcastu innogy ON AIR przedstawiciele firm 7R i innogy Polska rozmawiają o nowych trendach w projektowaniu powierzchni magazynowych.

- Coraz więcej najemców powierzchni magazynowych poszukuje rozwiązań neutralnych środowiskowo i jednocześnie pozwalających odpowiedzialnie gospodarować finansami. Według raportu Industrial Goes Green wydanego w ubiegłym roku przez Cushman & Wakefield, już blisko 80 proc. potencjalnych najemców szuka przestrzeni przyjaznych środowisku, a około 60 proc. z tej grupy pyta również o certyfikację budynków – mówił podczas podcastu innogy ON AIR Marcin Olechowski, manager innogy Polska do spraw współpracy z branżą nieruchomości.

Wybór rozwiązań ekologicznych coraz częściej idzie w parze z racjonalizacją kosztów. Dzieje się to już na etapie projektowania budynku. Priorytetem staje się optymalizacja zużywanej energii, czego pozytywną konsekwencją jest ograniczanie zużycia prądu i negatywnego wpływu na środowisko. Dla firm działających w branży logistycznej projektowanie ekologiczne po prostu się opłaca. W 2021 roku w Polsce została wprowadzona nowa opłata mocowa. Stanowi ona dość znaczący koszt i jest dodatkowym bodźcem do prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej.

Inteligentne technologie w służbie ekologii

Do niedawna przestrzenie magazynowe kojarzyły się ze skromnie zagospodarowanym otoczeniem, tanimi materiałami i mało przyjazną przestrzenią dla pracowników. Dziś projektanci magazynów sięgają po technologie, które można znaleźć w najnowocześniejszych biurowcach. Deweloperzy dysponują rozwiązaniami, takimi jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, odzysk ciepła, inteligentne oświetlenie LEDowe, czy destryfikatory mieszające powietrze w dużych pomieszczeniach.

- Projektowanie budynków ma ogromny wpływ na zmniejszenie zużycia energii, dlatego stosujemy technologie takie, jak fotowoltaika, kostki antysmogowe, system ledowy DALI i wiele innych rozwiązań. Z drugiej strony istotnym trendem jest automatyzacja w funkcjonowaniu magazynów. Maszyny, porządkują na bieżąco towar. Roboty informują o tym, który towar rotuje bardziej, a który mniej. W tym systemie pracownik jest bardziej odbiorcą niż wykonawcą danego zadania. Taki system usprawnia i przyspiesza pracę i jest wydajny energetycznie – mówi Aleksander Kuźniewski, dyrektor ds. rozwoju biznesu w firmie 7R.

Skuteczność narzędzi stosowanych przez projektantów coraz częściej jest potwierdzana zieloną certyfikacją, tradycyjnie kojarzoną z budynkami biurowymi. Dynamiczną zmianę w sektorze magazynowym potwierdza statystyka. W 2020 roku tempo przyrostu certyfikowanych budynków magazynowo-przemysłowych było najwyższe w historii i wzrosło aż o 64 proc. rok do roku. Trend ekologiczny w projektowaniu takich przestrzeni jest potwierdzany również nagrodami branżowymi. Gmach wzniesiony przez 7R dla Centrum Technicznego BWI Group w Balicach zdobył w ubiegłym roku nagrodę Prime Property. Jest to wyróżnienie przyznawane obiektom komercyjnym wybudowanym według zasad budownictwa ekologicznego i zrównoważonego rozwoju. Konkurował w tej kategorii razem z biurowcami.

- Stworzyliśmy budynek wydajny energetycznie, dzięki zastosowaniu systemu trigeneracji – odzyskiwania ciepła, prądu i chłodu ze spalania gazu. Udowadniamy, że magazyn też może być dobrze zaprojektowaną przestrzenią. Należy jednak dodać, że branża logistyczna zagospodarowuje dziś zapotrzebowanie na powierzchnie niestandardowe. W inwestycjach magazynowych znajdziemy centrum szkolenia pilotów z symulatorem Boeinga czy bank krwi pępowinowej. Magazyny spełniają funkcje, o których nie myślimy na co dzień – mówi Aleksander Kuźniewski.