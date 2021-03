Ekologiczna folia i niemarnowanie pieczywa nagrodzone za innowacje

Ranking INNOWACJE 2021 podzielony jest na cztery kategorie: najlepszych rozwiązań ekologicznych, społecznych, usługowych i jakościowych. We wszystkich kategoriach łącznie wyłoniono 12 projektów, które kapituła rankingu uznała za nowatorskie i najbardziej interesujące z punktu widzenia innowacyjności oraz rozwoju polskiej gospodarki.

Eko i recykling

W rankingu INNOWACJE zwycięstwo w kategorii najlepsze rozwiązanie ekologiczne przypadło folii z alg czerwonych opracowanej przez dr inż. Ewelinę Jamróz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Folia ta powstaje ze złożonych cukrów z alg czerwonych i żelatyny, które mają właściwości antyoksydacyjne i przeciwdrobnoustrojowe, i mogą zastąpić plastik w opakowaniach jednorazowych.

Drugie miejsce w tej kategorii zajęły biodegradowalne maseczki opracowane przez Politechnikę Łódzką przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych w ramach projektu Biogratex, którego liderem była prof. Izabella Krucińska.

Ex aequo drugie miejsce przyznano aplikacji PrO4Bake, która ma ograniczać marnotrawienie żywności i pozwalać tak planować produkcję pieczywa, by całe udało się sprzedać. Nad projektem PrO4Bake pracuje Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, a prace nad aplikacją finansuje Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności EIT Food. Działania projektowe koordynuje Uniwersytet Hohenheim w Niemczech.

Innowacje dla społeczeństwa

W kategorii najlepszych rozwiązań społecznych pierwsze miejsce zajął projekt INCARE, którego celem jest stworzenie zrównoważonego systemu opieki dla osób starszych i ich opiekunów, oraz jego komercjalizacja w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu. Projekt INCARE realizuje konsorcjum 8 partnerów pod przewodnictwem IT Center for Science and Technology w Bukareszcie, a za działania związane z zaangażowaniem w realizację projektu docelowych użytkowników i kluczowych interesariuszy w Polsce odpowiada polska fundacja Stocznia.

Na drugim miejscu znalazł się projekt Urban Lab - pilotażowe narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodnie z ideą smart city. Realizowany jest w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Ex aequo drugie miejsce przypadło projektowi Seniorzy w sieci, prowadzonemu przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę". Projekt przygotowano z myślą o potrzebach współczesnych seniorów, ma charakter edukacyjny i rozwojowy i składa się z kursu online, w którym może wziąć udział 200 osób z całej Polski w wieku od 55 lat.

Usługi też są innowacyjne

W kategorii najlepszych rozwiązań usługowych pierwsze miejsce zdobyła Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych - reakcja Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich na potrzeby samorządów wynikające z sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Platforma łączy potrzeby miast z rozwiązaniami firm technologicznych i prezentuje produkty, które firmy mogą zaoferować i udostępnić samorządom na specjalnych warunkach. Obecnie obejmuje cztery obszary: komunikacja wewnętrzna urzędników, edukacja zdalna, wsparcie w korzystaniu z e-usług, telemedycyna i cyberbezpieczeństwo.

Na drugim miejscu znalazł się Urzędomat - pierwszy w kraju powstał w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który we współpracy z firmą InPost stworzył system pozwalający na załatwianie mieszkańcom spraw urzędowych przez paczkomaty InPost. W tej kategorii przyznano również laur trzeciego miejsca, na którym znalazł się CityBoxOffice - mobilny, kontenerowy punkt obsługi interesantów przystosowany do czasów epidemii, stworzony przez Urząd Miejski w Otwocku.

Ważna jakość

W kategorii najlepszych rozwiązań jakościowych pierwsze miejsce zajęła maszyna do zbierania skał i kamieni z pól uprawnych Usarya, którą stworzyło trzech polskich wynalazców - Sławomir Wiśniewski, Marcin Wiśniewski i Marcin Gołębiewski. Maszyna waży 10 ton i ma szeroką powierzchnię zbierającą, a także system czyszczenia i załadunku kamienia, umożliwiający odsprzedaż kruszywa. Posiada przy tym całkowicie zautomatyzowany system przygotowania do pracy.

Na drugim miejscu znalazły się Szachy diagonalne opracowane przez dr hab. inż. Zbigniewa Kokosińskiego z Politechniki Krakowskiej. Nowy sposób gry naukowiec odkrył, próbując rozłożyć na szachownicy figury tak, by tworzyły metaforę sił militarnych w obwodzie kaliningradzkim.

Ex aequo nagrodę drugiego miejsca zdobył system Samurai Labs - oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie przeznaczone do automatycznego zapobiegania przemocy online w komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym. Celem projektu jest przede wszystkim ochrona dzieci przed cyberprzemocą i pedofilią.

W kapitule konkursowej rankingu INNOWACJE zasiadają prezes zarządu Polskiego Radia S.A. Agnieszka Kamińska, pełnomocnik Premiera ds. GovTech Justyna Orłowska, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Artur Bartoszewicz, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski oraz prezes zarządu PAP S.A. Wojciech Surmacz, który jest również przewodniczącym kapituły.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Patronem medialnym rankingu "Innowacje 2021" jest Polska Agencja Prasowa.