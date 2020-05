Branża spożywcza na EEC Online – wyzwania i szanse w dobie pandemii (galeria zdjęć)

Pandemia COVID-19 mocno zmieniła naszą rzeczywistość, Po części wpłynęła także na sektor spożywczy i handlowy, jednak te branże nie mogą się zatrzymać. Mimo licznych utrudnień i niepewności, trzeba produkować i sprzedawać żywność oraz środki potrzebne gospodarstwom domowych. Przed jakimi wyzwaniami stanęły branża spożywcza, handlowa i HoReCa i jak się z nimi mierzą?

Wyzwania producentów żywności

Piotr Grauer, dyrektor KPMG Advisory zauważa szereg zagrożeń dla producentów żywności. – Pierwsza rzecz to radykalne ograniczenie działalności całej branży turystycznej, szczególnie hotelarstwa, restauracji, co spowodowało załamanie się sprzedaży producentów wyspecjalizowanych w obsłudze sektora HoReCa. Kolejna to zmiana aktywności konsumentów – spadki sprzedaży niektórych kategorii, np. artykułów impulsowych – tłumaczy.

– Problemem jest też sytuacja w innych krajach i perturbacje w transporcie, co ma negatywny wpływ na działalność eksportową (stanowiącą ¼ przychodu branży przetwórstwa spożywczego). Innym problemem, z którym branża będzie się musiała zacząć coraz częściej zmagać, jest kwestia ściągalności należności – dodaje.

– W obecnej sytuacji wszyscy kontrahenci koncentrują się na oszczędzaniu gotówki. Terminy płatności są maksymalnie wydłużane. W niedalekiej przyszłości może dojść do coraz większych zatorów płatniczych i upadłości niektórych kontrahentów – mówi dyrektor KPMG Advisory.

Krzysztof Pawiński, prezes grupy Maspex Wadowice wśród wyzwań zauważa również suszę i niedostępność pracowników sezonowych. – Wyzwaniem branży spożywczej na 2020 rok jest nie tylko pandemia koronawirusa, ale także susza, która wpłynie na wzrost cen żywności. Mamy do czynienia z bardzo dużym ryzykiem skokowych wzrostów cen żywności – i to nie wynikających z jej niedoborów, ale ze zmniejszonej podaży surowców. Już teraz obserwuje się zmiany cenowe na rynku owoców i warzyw. To pokazuje, że oczekiwania dotyczące tegorocznych zbiorów nie są optymistyczne. Do tej pory ten rynek był bardziej zależny od punktowych zdarzeń klimatycznych, takich jak przymrozki. Natomiast zagrożenie suszy i nowe, nieznane dotąd zagrożenie dostępności pracowników sezonowych może totalnie zmienić sytuację cenową na rynku owoców, warzyw ale też zbóż i innych podstawowych upraw – podkreśla prezes Maspeksu.

Zawirowania w łańcuchach dostaw

