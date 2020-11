Branża spożywcza rzuciła wyzwanie pandemii - najciekawsze opinie z Internetowego FRSiH cz.2

Everli na Internetowym FRSiH: Subskrypcja przyzwyczaja użytkowników do częstszych zakupów

Nowa, internetowa formuła Forum Rynku Spożywczego i Handlu pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego poziomu dyskusji, a uczestnictwo w debatach możliwe było z dowolnego miejsca na świecie, bez żadnego ryzyka epidemicznego. I okazało się, że to dobry format, dostosowany do czasów, w których się znaleźliśmy. Na Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało się ponad 1600 osób, to o 30 proc. więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji stacjonarnej.

Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyło się w dniach 3-4 listopada 2020 r. Retransmisje debat dostępne są w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl. Oto drugi odcinek najciekawszych opinii z internetowego FRSiH:

Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. relacji korporacyjnych, McDonald's zauważyła, że obecnie wszystkie trendy gwałtowanie przyspieszyły, zaś odpowiedzią McDonald's na obecną sytuację jest umiejętność szybkiej zmiany i adaptacji na potrzeby rynku. – Zmieniło się tempo tej adaptacji, każda konferencja premiera może zmusić firmy do błyskawicznego przeorganizowania pracy. Na umiejętność adaptacji składają się przede wszystkim: kultura wzajemnego zaufania, sprawne przywództwo, podejmowanie szybkich decyzji i profesjonalny zespół – mówiła.

Michał Czerwiński, prezes Purella Superfoods przyznał, że epidemia sprzyja rozwojowi sektora superfoods. – Sprzyja w tym sensie, że konsumenci chcą dzisiaj szczególnie zadbać o właściwą dietę i prozdrowotne odżywianie. A my nie chcemy być premium, chcemy być szeroko dostępni dla jak największej grupy konsumentów. Chcemy, by każdy Polak mógł się zdrowo odżywiać, dlatego też staramy się wchodzić ze swoimi produktami do dużych kategorii – mówił.

– Pandemia przyspieszyła trend rezygnacji z produktów mięsnych. Reprezentujemy branżę, dla której w obecnych czasach trendy rynkowe są wyzwaniem. Z badań wynika, że 41 proc. Polaków od początku pandemii ograniczyło konsumpcję mięsa. Chcemy być zdrowsi, gotować lepiej, jeść więcej warzyw. Branża mięsna nie powinna udawać, że trend na ograniczanie spożycia mięsa nie ma miejsca, że to margines. My od początku mówiliśmy: mniej, ale lepiej. Widzimy to dzisiaj w sytuacji niepewności, pandemii, dbania o siebie i swoje zdrowie – powiedział Paweł Nowak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska.