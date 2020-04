Ekonomiczny poniedziałek: Jak susza może wpłynąć na firmy spożywcze i ceny żywności?

Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy IMGW-PIB tłumaczy, że aktualnie sytuacja w rolnictwie i hydrologii jest zdecydowanie niekorzystna. – Do tej pory kwiecień zapisał się jako bardzo suchy miesiąc, podczas którego zanotowaliśmy tylko jeden większy, ale bardzo krótki epizod opadowy na południu Polski. Obecnie, w związku ze znikomymi opadami oraz wysokimi temperaturami, obserwujemy postępujące zagrożenie suszą hydrologiczną. Może to bardzo niekorzystnie wpłynąć nie tylko na rolnictwo, ale również na przemysł i energetykę – informuje przedstawiciel IMGW-PIB.

Marta Skrzypczyk, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego oraz Karolina Załuska, Ekspert ds. Analiz Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BNP Paribas zauważają, że brak śniegu w miesiącach zimowych oraz bardzo niska ilość opadów atmosferycznych w ciągu ostatnich kilku tygodni, przy jednoczesnej dużej liczbie dni słonecznych i wietrznych, będą miały niekorzystne przełożenie na tegoroczne zbiory płodów rolnych.

– Brak opadów przyczynia się do spadku poziomu wody w rzekach i obniżania się poziomu wód gruntowych. Oznacza to, że rośliny już rosnące np. w sadach czy na plantacjach wieloletnich nie mogą pobierać wody z gleby, a warzywa nie mogą być wysiane lub wysadzone na pole. Jeżeli zostały wysiane, nie mają wystarczającej wilgotności do kiełkowania i wschodów – tłumaczą ekspertki.

Problemy rolników borykających się z suszą mają przełożenie na kłopoty firm spożywczych. Marta Skrzypczyk i Karolina Załuska z Banku BNP Paribas tłumaczą, że dla firm produkujących żywność potencjalnie mniejsze zbiory oznaczają mniejszą dostępność polskich owoców lub warzyw jako surowca do przetwórstwa.

– W takim wypadku efektywność wykorzystania mocy produkcyjnych spada, przy rosnących kosztach utrzymania. Dodatkowo występują problemy z zakupem niektórych surowców: koncentratów soków owocowych, orzechów, przypraw z zagranicy – brak jest możliwości zakupu lub występują problemy z transportem – mówią ekspertki.