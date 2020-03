Krwiobieg gospodarki musi działać

Polski rząd zamknął granice państwa, co więcej Komisja Europejska zamknęła również granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Wyjątkami są między innymi kierowcy zawodowi w międzynarodowym transporcie drogowym, którzy nadal mogą wyjeżdżać na zewnątrz – poza Polskę, UE oraz strefę Schengen. Kierujących ciężarówkami stawia się w jednym szeregu z lekarzami czy naukowcami, którzy również mogą przemieszczać się swobodnie. Kierowcy zawodowi są zwolnieni z odbywania 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski. Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie wskazuje na konieczność stosowania dodatkowych ograniczeń wobec przewozu towarów z rejonów objętych szczególnymi zaleceniami epidemiologicznymi. Co do zasady transport drogowy rzeczy nie jest zatem objęty zakazem przekraczania granic. Kierowcy, świadomi zagrożenia, podróżują po całej Europie. – Pracodawcy, oceniając ryzyko delegacji, mogą zapewnić pracownikowi przebywającemu w trasie środki ochronne takie jak maseczki czy rękawice oraz preparaty dezynfekujące - czyli wszystko to, co ma za zadanie ograniczyć możliwość zarażenia patogenem – mówi Mirosław Tirak, ekspert Gbox.

Jak mówi Agnieszka Joniec, HR & Marketing Manager, Hillebrand Poland, ograniczenia w transporcie wiążą się z zamknięciem granic i naturalną obawą przed podróżowaniem oraz niedoborami pracowników np. z powodu kwarantanny. - Jeśli chodzi o typowo winiarskie kraje, skąd zazwyczaj przywozimy ładunki transportem drogowym, tu, niestety, sytuacja zrobiła się bardzo trudna. Zamknięta jest większość winiarni i miejsc załadunku, kierowcy odmawiają wyjazdów w obawie o zdrowie. Kiedy sytuacja wróci do normy, możemy więc spodziewać się znacznego wzrostu stawek na transport ze względu na wzrost zapotrzebowania na auta i dostawy. W transporcie morskim, z powodu kwarantanny w Chinach, utknęło sporo kontenerów, co przyczyniło się do ich deficytu w Europie. „Chińskie” czyli eksportowe kontenery albo nie powróciły do Europy, albo wracają bardzo powoli ze względu na kongestię w chińskich portach. Ogólny deficyt kontenerów i kongestie w portach oznaczają podwyżkę cen dostawy, co może wpłynąć na ceny różnych towarów, w tym również alkoholi. Obecnie negocjujemy z armatorami i przewoźnikami w sprawie podwyżek cen i dostępności kontenerów i aut, tak aby zachować ciągłość i jakość operacji logistyczno-transportowych. Jak pokazuje nasze doświadczenie, nawet w tak trudnej sytuacji, dzięki zaplanowaniu i elastyczności można znacznie zminimalizować ryzyko dużych strat – wyjaśnia Agnieszka Joniec.