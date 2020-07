Ekonomiczny poniedziałek: ROP, czyli możliwy olbrzymi wzrost kosztów dla firm spożywczych

Polska jako członek Unii Europejskiej implementuje do prawa krajowego postanowienia różnorodnych dyrektyw. Dwie z nich, dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi, będą miały olbrzymi wpływ na funkcjonowanie firm spożywczych.

Jedna z nich to SUP (Single Use Plastic), która ma być wprowadzona w roku 2021, druga zaś to system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), który ma być wdrożony do 1 stycznia 2023 roku, ale dyskusje nad jego kształtem trwają od połowy 2019 roku. Zgodnie z dyrektywą krajowe przepisy dotyczące ROP powinny być uchwalone jeszcze w tym roku. Według wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, projekt stosownej ustawy dotyczącej ROP ma być poddany konsultacjom w połowie lipca.

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta uwzględnia wymagania Pakietu Odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów. Pakiet odpadowy na nowo definiuje zakres rozszerzonej odpowiedzialności producentów za zbiórkę, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

Dodatkowo producenci będą musieli pokryć między innymi koszty edukacji konsumentów, oraz zbiórki z terenów otwartych typu parki i ulice. W efekcie, koszty, jakimi obciążeni są obecnie mieszkańcy powinny zmaleć, a liczba opakowań wykorzystujących surowce wtórne – wzrosnąć.

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczy, że wdrożenie do polskiego prawa zapisów zawartych w prawodawstwie Unii Europejskiej z zakresu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta wymaga głębokiej zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz istotnego usprawnienia całego obszaru gospodarki odpadami komunalnymi.

Co najmniej kilkaset procent

– To wielkie wyzwanie dla całej polskiej gospodarki. Oznacza znaczący wzrost kosztów przedsiębiorstw oraz konieczność osiągnięcia określonych w dyrektywie wysokich poziomów surowca odzyskanego (recyklatu) w nowych opakowaniach. Warto wszystkim uświadomić, że wzrost kosztów wyniesie nie kilka lub kilkanaście procent, lecz co najmniej kilkaset. Tak znaczący wzrost kosztów niewątpliwe wpłynie zarówno na warunki finansowe funkcjonowania przedsiębiorstw żywnościowych, a tym samym również na ceny żywności w Polsce – podkreśla.