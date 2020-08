Ekonomiczny poniedziałek: Szanse polskich firm na rynku spożywczym ZEA

Moneer Faour, Dyrektor Pawilonu Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju, do 2019 r. szef Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju przybliża rynek spożywczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w kontekście szans dla polskich przedsiębiorców oraz konkursu na operatora restauracji na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju.

– Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), z uwagi na położenie geograficzne i niekorzystny klimat dla rolnictwa, są krajem zmuszonym polegać na imporcie żywności, by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. W roku 2017 szacowano, że 85 proc. konsumowanej żywności pochodziło z importu – tłumaczy Moneer Faour.

– Ministerstwo ds. Zmiany Klimatu i Środowiska ZEA prowadzi szereg programów mających na celu wspierać rozwój lokalnych upraw i przetwórstwa w branży spożywczej. Te działania pomagają ograniczyć zależność ZEA tylko do pewnego stopnia. Wart odnotowania jest jednak fakt wzrostu produkcji ryb i krewetek, daktyli, mleka, baraniny, drobiu, jaj, ziemniaków, a także warzyw i truskawek uprawianych metodą hydroponiki – podkreśla.

– Należy pamiętać, że prawo ZEA jest oparte na szariacie, co ma wpływ również na regulacje dotyczące produktów spożywczych. Certyfikacja Halal jest jednym z głównych barier dla polskich eksporterów w zakresie produktów o pochodzeniu zwierzęcym z przeznaczeniem na lokalny rynek. W przypadku drobiu preferowana jest postać mrożona. Słodycze nie mogą posiadać żelatyny pochodzenia zwierzęcego ani alkoholu, jak likier czy advocat – opowiada Moneer Faour.

– Tym niemniej, za wyjątkiem emiratu Sharjah, uchodzącego za bardzo konserwatywny, istnieje możliwość dostawy produktów alkoholowych i przetworów pochodzenia wieprzowego do specjalnie licencjonowanych importerów, którzy zajmują się dystrybucją do konsumentów. Na sklepowych półkach obecne są światowe marki alkoholi, ale, niestety, polskie napoje alkoholowe wciąż pojawiają się bardzo rzadko – dodaje.

– Kolejnym wyzwaniem są ograniczenia związane z terminem przydatności. Transport chłodzonym kontenerem zabiera 5-6 tygodni, z kolei transport lotniczy w znaczący sposób wpływa na cenę końcową produktu. Mimo to, ZEA są uznawane za hub biznesowy, a obecność na tutejszym rynku jest traktowana jako forma promocji i przedsionek do wejścia na rynki ościenne, a także zachodni brzeg Afryki i Południowej Azji. W efekcie blisko 70 proc. produktów docierających do ZEA to produkty re-eksportowane do innych krajów – mówi.