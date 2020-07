Ekonomiczny poniedziałek: Trzy priorytety i wyzwania dla branży spożywczej

1. Powrót do poziomu eksportu sprzed pandemii

- Negatywne skutki pandemii odczuły praktycznie wszystkie branże produkcji żywności. Jednymi z najbardziej poszkodowanych są te, których znaczącą część stanowi eksport żywności, w tym dwie główne polskie branże eksportowe, czyli mięsna i mleczarska. Jednym z głównych powodów spadku eksportu jest zatrzymanie branży hoteli i restauracji - mówi serwisowi portaspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Również na rynku krajowym widać wyraźnie spadek obrotów generowany przez ten bardzo ważny sektor polskiej gospodarki. Bardzo boleśnie odczuła to również branża napojowa, której obroty spadły nawet o 25 procent. Znalezienie alternatywnych kanałów dystrybucji dla produktów przeznaczonych dla branży HoReCa okazało trudne i kosztowne, a często niemożliwe. Dla wielu firm obecny sezon letni okazał się już sezonem straconym, a straty z tego tytułu trudno będzie zrekompensować do końca tego roku - dodaje.

Tłumaczy, że powrót do poziomów eksportu sprzed pandemii to niewątpliwie priorytet dla wszystkich firm, jednak biorąc pod uwagę poważne utrudnienia zarówno w kontaktach handlowych jak i w promocji polskich produktów na rozwojowych rynkach krajów trzecich, zadanie to będzie bardzo trudne.

- Nasz główny rynek eksportowy, czyli Unia Europejska również wydaje się obecnie mało stabilny. Zapowiedzi drugiej fali i możliwych ponownych ograniczeń zmuszają producentów i dystrybutorów do dużej ostrożności w zawieraniu długoterminowych kontraktów - mówi Gantner.

- Nie bez znaczenia jest również brak stabilizacji na drugim co do wielkości rynku eksportowym dla polskiej żywności, czyli rynku Wielkiej Brytanii. Zarówno zła sytuacja epidemiologiczna jak i brak pewności co do kształtu współpracy między Wielką Brytanią a UE już poskutkowały pierwszym od 10 lat spadkiem eksportu. Dodatkowym zagrożeniem są szybko postępujące prace nad umową o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Nową Zelandią. To bardzo poważne zagrożenie dla eksportu polskich produktów mięsnych i mleczarskich - tłumaczy wiceprezes PFPŻ.