Ekonomiści badają sposoby firm na przetrwanie w warunkach kryzysu

Realizację projektu badawczego, którego celem jest diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, rozpoczęli wspólnie naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedsięwzięcie objęła patronatem Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

"Obecna sytuacja epidemiczna wywołała bezprecedensowy kryzys, który w różnym stopniu i w różnych obszarach funkcjonowania dotknął wszystkie firmy w naszym kraju. Jako naukowcy jesteśmy zainteresowani tym, jakie działania firmy już wdrożyły, aby zminimalizować skutki kryzysu, co uznają za najważniejsze czynniki przetrwania w obecnym czasie, a także jakie zalecenia proponują w celu łagodnego przejścia przez kryzys" - wyjaśnił PAP jeden z inicjatorów projektu, szef Katedry Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Wojciech Dyduch.

Za dodatkowy walor przedsięwzięcia profesor uznał podjęcie równoległych badań przez ekonomistów z trzech ośrodków, dzięki czemu ankieta obejmie firmy z różnych części kraju.

"To projekt oparty na klasycznym sprawdzaniu teorii, czyli przez przeszukiwane literatury zobaczymy, jakie czynniki przetrwania w warunkach kryzysu do tej pory zostały wyłonione, a następnie zestawimy to z tymi czynnikami, które nasi przedsiębiorcy uważają za najważniejsze. Narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety, zaś wyniki będą opracowane z wykorzystaniem metod ilościowych" - powiedział prof. Dyduch.

"Jesteśmy bardzo ciekawi, co przedsiębiorcy, zarządzający firmami czy ich właściciele wskażą jako działania, które już podjęli, i co według nich będzie decydowało w tym najbliższym czasie o +być albo nie być+ danego przedsiębiorstwa" - dodał ekonomista, wskazując, iż dla badaczy mechanizmów i procesów zarządzania najbardziej wartościowe są właśnie oceny, analizy czy obserwacje "żywych organizmów", jakimi w gospodarce są przedsiębiorstwa.

Jak powiedział prof. dr hab. Maciej Zastempowski, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania są skierowane do wszystkich rodzajów przedsiębiorców - mikro, małych, średnich i dużych; zarówno do firm produkcyjnych, jak i handlowych czy usługowych. W ocenie naukowców, wszystkie te firmy jednakowo zostały dotknięte nieprzewidzianą wcześniej sytuacją.