Ekonomiści: jesienią nadejdzie kryzys. Taki jak w 1973 roku i 12 lat temu

Autor: Rzeczpospolita

Data: 04-07-2022, 18:29

Kryzys zacznie się jesienią – mówi Nouriel Roubini, który przewidział zapaść 2010 roku – i zepchnie Ukrainę na dalszy plan.

Ekonomiści: jesienią nadejdzie globalny kryzys. Taki jak w 1973 roku i 12 lat temu, fot. shutterstock

Przed nami globalny kryzys gospodarczy?

Nie jest tu mowa o zwykłej zapaści, ale o prawdziwym armagedonie. Mieszance tego, co świat przeżył w 1973 r. z powodu gwałtownego wzrostu cen energii i kryzysu finansowego sprzed 12 lat.

W artykule opublikowanym na stronie Project Syndicate słynny amerykański ekonomista tłumaczy swój wywód w sześciu punktach. Po pierwsze okazało się, że rekordowa inflacja nie jest przejściowym, tylko trwałym zjawiskiem, po wtóre główna przyczyna szybkiego wzrostu cen nie leży głównie w wadliwej polityce monetarnej banków centralnych i władz państwowych po obu stronach Atlantyku, ale w czynnikach zewnętrznych: zwyżce cen energii po wybuchu wojny na Ukrainie, zerwaniu powiązań produkcyjnych z powodu pandemii, bezwzględnej polityce walki z covidem, która ma dać Xî niepodzielną władzę.

Bardzo gwałtowne tąpnięcie

Punkt trzeci to konstatacja, że Rezerwa Federalna, EBC czy Bank Anglii spodziewają się gwałtownego, a nie łagodnego spowolnienia. Z tego wynika pytanie czwarte: czy wystarczy im determinacji, aby na tyle radykalnie podnieść stopy procentowe, że w końcu uda się zbić drożyznę. Tu Roubini nie ma jasnej odpowiedzi. Ale jego zdaniem (to punkt piąty) różnica obu scenariuszy, jednorazowe załamanie czy stagflacja i tak skończy się bardzo gwałtownym tąpnięciem. Bo, i to punkt szósty, czeka nas niezwykła mieszanka dwóch najpoważniejszych kryzysów, przez jakie przeszła światowa gospodarka w minionym półwieczu.

To nie jest głos tylko jednego człowieka. Goldman Sachs podniósł ostatnio ocenę prawdopodobieństwa recesji w USA jeszcze w tym roku z 15 do 30 proc., a w 2023 r. – do 48 proc. Moody’s uważa, że taka zapaść nastąpi w Ameryce jeszcze w tym roku na 40 proc. Z kolei Bundesbank w połowie czerwca radykalnie obniżył spodziewany wzrost Niemiec w tym roku z 4,2 do 1,9 proc. Bank Berenberg sądził jeszcze w maju, że Hiszpanię czeka wzrost 3,5 proc. Teraz mówi już o zapaści 1 proc.

